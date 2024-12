Sostituzione del fattore della coagulazione mancante

È opportuno che i soggetti affetti da emofilia evitino situazioni che potrebbero provocare emorragie ed evitino l’assunzione di farmaci (come per esempio l’aspirina e probabilmente anche i farmaci antinfiammatori non steroidei) che interferiscono con la funzione delle piastrine. È opportuno che abbiano cura della propria igiene dentale affinché non necessitino di estrazioni di denti. Se i soggetti con forme più lievi di emofilia hanno bisogno di effettuare interventi chirurgici odontoiatrici o di altro tipo, possono assumere farmaci come acido aminocaproico o desmopressina in modo da migliorare temporaneamente la funzione emostatica ed evitare il ricorso a trasfusioni.

Spesso, il trattamento prevede delle trasfusioni per reintegrare il fattore della coagulazione carente. Tali fattori sono generalmente presenti nella componente liquida del sangue (plasma). I fattori della coagulazione si possono ottenere dal sangue donato concentrandoli o purificandoli a partire dal plasma. I fattori ottenuti mediante purificazione del plasma sono trattati al fine di inattivare la maggior parte dei virus eventualmente presenti nel plasma del donatore.

I fattori della coagulazione possono essere prodotti anche in laboratorio usando speciali procedure tecnologiche. Tali fattori della coagulazione sintetizzati sono chiamati concentrati di fattori ricombinanti altamente purificati. Sono disponibili forme ricombinanti sia del fattore VIII sia del fattore IX. Poiché le forme ricombinanti non si ottengono da plasma umano, non sono soggette al rischio di infezione presente invece con i fattori di derivazione umana.

Il dosaggio, la frequenza e la durata delle trasfusioni sono stabiliti in base alla sede dell’emorragia e alla sua entità. I fattori della coagulazione sono utili anche per prevenire il sanguinamento in caso di interventi chirurgici oppure come trattamento al primo segno di sanguinamento.

L’emofilia A può essere trattata con emicizumab, un farmaco che si lega ai fattori IX e X in un modo che consente al sangue di coagulare senza il fattore VIII.

Recentemente è diventato disponibile un tipo di terapia genica per l’emofilia B. Un farmaco simile è attualmente in fase di valutazione per l’emofilia A.

Alcuni soggetti affetti da emofilia sviluppano anticorpi diretti contro i fattori della coagulazione trasfusi che distruggono tali fattori. In questi casi, la terapia sostitutiva risulta meno efficace. Se vengono rilevati anticorpi nel sangue di un soggetto affetto da emofilia, può essere aumentato il dosaggio del fattore ricombinante o di concentrati di plasma oppure possono essere necessari tipi diversi di fattori della coagulazione o di farmaci per ridurre i livelli anticorpali.