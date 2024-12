Esami per le malattie muscoloscheletriche

Di solito vengono eseguite innanzitutto delle radiografie. Sono molto utili per individuare anomalie delle ossa e vengono effettuate per esaminare le aree dolorose e deformate o le sospette anomalie delle ossa. Le radiografie possono spesso aiutare a diagnosticare fratture, tumori, lesioni, infezioni e deformità (come la displasia evolutiva dell’anca). Inoltre, a volte le radiografie sono utili per individuare i cambiamenti che confermano una determinata forma di artrite (ad esempio, artrite reumatoide o osteoartrite). Le radiografie non mostrano i tessuti molli, come i muscoli, le borse, i legamenti, i tendini o i nervi.

Per accertare la presenza di un’eventuale lesione articolare, il medico può richiedere una radiografia standard (senza carico) o una radiografia eseguita mentre l’articolazione viene sollecitata in determinate posizioni (radiografia sotto carico).

Esame radiografico Video

Radiografia del polso Immagine Per gentile concessione di Michael J. Joyce, MD e Hakan Ilaslan, MD.

L’artrografia è una procedura radiografica in cui si inietta un colorante radiopaco in uno spazio articolare, per delineare le strutture, come i legamenti all’interno dell’articolazione. L’artrografia può essere impiegata per visualizzare i legamenti lacerati e i frammenti di cartilagine all’interno dell’articolazione. Tuttavia, attualmente, all’artrografia si preferisce la risonanza magnetica per immagini (RMI).