Epatite C acuta

Generalmente, l’epatite C si trasmette attraverso il contatto con il sangue di un soggetto infetto. L’epatite C di solito viene contratta da soggetti che condividono aghi non sterilizzati per l’iniezione di sostanze stupefacenti. L’infezione può inoltre essere trasmessa attraverso gli aghi non sterilizzati usati per i tatuaggi e i piercing.

La trasmissione attraverso trasfusioni di sangue o trapianti d’organo è possibile, ma allo stato attuale è rara. Questo tipo di trasmissione era diffuso negli Stati Uniti fino al 1992, quando venne introdotto lo screening sistematico per il virus dell’epatite C nelle scorte di sangue.

La trasmissione attraverso i rapporti sessuali è rara, così come la trasmissione al feto da una madre infetta.

Talvolta risulta impossibile determinare le cause dell’epatite C in un soggetto.