Morsi umani

Pulizia della ferita

Antibiotici

Il morso va pulito versando sulla ferita soluzione salina sterile (fisiologica) e lavandola con acqua e sapone.

Talvolta si deve procedere alla sutura delle parti staccate, che devono essere avvolte in un tovagliolo di carta o un panno umido e sigillate in un sacchetto di plastica, inserito a sua volta in una borsa con del ghiaccio. Le parti tagliate non vanno mai poste direttamente sul ghiaccio o immerse in acqua.

Le lacerazioni, a eccezione di quelle che interessano la mano o verificatesi parecchie ore prima, vanno suturate chirurgicamente.

Per prevenire le infezioni, nei casi in cui un morso umano abbia provocato la rottura della cute, si prescrivono antibiotici per via orale. I morsi infetti vengono trattati con antibiotici e spesso devono essere aperti chirurgicamente per rimuovere corpi estranei (ad esempio un pezzo di dente) e pulire la ferita. Talvolta, per localizzare corpi estranei non visibili, si esegue un esame di diagnostica per immagini, come una radiografia o un’ecografia.

Se un morso da lotta si infetta, può essere necessario il ricovero per la somministrazione di antibiotici per via endovenosa.

Se l’autore del morso presenta una patologia, sospetta o accertata, trasmissibile con il morso si rende necessario il trattamento preventivo.