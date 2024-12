Integratori di zinco

Lo zinco è generalmente sicuro, ma si può sviluppare tossicità da zinco se assunto in dosi elevate. Gli effetti collaterali comuni delle pasticche di zinco includono i seguenti:

Nausea

Vomito

Diarrea

Irritazione del cavo orale

Ulcere della bocca

Sapore metallico

Sintomi come febbre, tosse, cefalea e affaticamento

Essendo lo zinco un metallo tracciante e in grado di rimuovere altri metalli necessari dall’organismo, l’assunzione di compresse di zinco deve essere limitata (per esempio, non devono essere assunte per più di 14 giorni). Gli spray allo zinco possono irritare il naso e la gola e causare una perdita del senso dell’olfatto; devono essere evitati.

Dosi superiori a 40 mg al giorno possono causare tossicità, talvolta con carenza di rame nell’organismo e riduzione dei livelli di ferro, che può spesso condurre all’anemia. A dosi giornaliere superiori a 50 mg, i livelli delle lipoproteine ad alta densità (il “colesterolo buono”) possono diminuire. Inoltre, i disturbi della prostata, come l’iperplasia prostatica benigna, possono peggiorare con il consumo ad alte dosi per diversi anni. Se diversi anni di uso di alte dosi possano causare o contribuire allo sviluppo del tumore della prostata non è noto.