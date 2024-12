Il ginkgo riduce la normale tendenza alla coagulazione delle particelle nel sangue che aiutano ad arrestare il sanguinamento (piastrine), dilata i vasi sanguigni (migliorando così il flusso sanguigno) e riduce l’infiammazione. Il ginkgo viene assunto per molti motivi, come il miglioramento del flusso ematico alle gambe in presenza di malattia vascolare aterosclerotica delle arterie delle gambe (arteriopatia periferica), il trattamento della demenza (come nella malattia di Alzheimer), del diabete di tipo 2, della degenerazione maculare correlata all’età (una malattia oculare), del fischio nelle orecchie (tinnito) e della malattia da altitudine oltre che per la prevenzione del danno renale causato dalla ciclosporina.