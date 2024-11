Coenzima Q10 (CoQ10)

Una revisione del 2014 di 7 studi ha concluso che non vi erano evidenze a sostegno o confutazione dei benefici del CoQ10 per l’insufficienza cardiaca; al contrario, un’ analisi del 2017 di 14 sperimentazioni ha affermato che i consumatori del CoQ10 avevano una maggiore capacità fisica e vivevano più a lungo di quelli trattati con placebo .

Il coenzima Q10 sembra favorire la protezione del cuore dagli effetti tossici di alcuni farmaci chemioterapici antitumorali, come la doxorubicina e la daunorubicina.

Il coenzima Q10 è stato studiato anche come farmaco per alleviare i problemi muscolari (compresi quelli correlati alle statine), la debolezza, i crampi e l’indolenzimento, ma la sua efficacia non è chiara.