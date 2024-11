È altamente improbabile che qualsiasi singolo composto, compreso il basilico sacro, abbia una così ampia gamma di benefici per la salute. Pertanto, è piuttosto inverosimile che le evidenze confermino tali molteplici benefici. Non esistono studi di alta qualità nelle persone che dimostrino che il basilico sacro sia efficace per il trattamento di qualsiasi condizione di salute.

Studi condotti sugli animali suggeriscono che l’olio di semi di basilico sacro potrebbe:

Prevenire le ulcere e le alterazioni del cuore e dei vasi sanguigni dovute allo stress

Rallentare la crescita delle cellule tumorali e allungare la sopravvivenza negli animali affetti da tumore

Ridurre l’ansia

Ridurre la placca e la gengivite nel cavo orale se assunto come estratto di foglia con un collutorio

Tuttavia, nessuno di questi risultati è stato replicato nelle persone.

Le evidenze di studi condotti sulle persone per dimostrare che il basilico sacro offre benefici per la salute sono limitate. Molti di questi studi sono di piccole dimensioni e di scarsa qualità. Gli studi dimostrano che il basilico sacro potrebbe avere, a titolo esemplificativo, i seguenti benefici per la salute, ma sono necessari studi più ampi con disegni migliori per confermare questi risultati preliminari: