Non esistono prove sufficienti per stabilire se la liquirizia sia efficace per le ulcere gastriche o le complicanze causate dall’epatite C o da altre patologie epatiche. Le evidenze indicano che la liquirizia in combinazione con altre erbe allevia i sintomi di indigestione e sindrome dell’intestino irritabile; tuttavia, le sperimentazioni cliniche sulla liquirizia sia in monoterapia sia in combinazione sono limitate e sono necessarie ulteriori valutazioni.