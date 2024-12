Alcuni studi hanno indicato che la valeriana migliora la qualità del sonno e diminuisce la quantità del tempo necessario ad addormentarsi. Ad esempio, in uno studio, le donne in menopausa con difficoltà a dormire avevano una migliore qualità del sonno quando assumevano la valeriana. Tuttavia, non è ancora provato se la valeriana sia efficace per l’insonnia.

Non esistono prove scientifiche sufficienti per stabilire se la valeriana sia efficace per cefalea, depressione, battito cardiaco irregolare e tremori. Attualmente, vi è interesse nello studio della valeriana per trattare il disturbo ossessivo-compulsivo e uno studio suggerisce che la valeriana abbia alcuni effetti che contrastano le tendenze ossessivo-compulsive.