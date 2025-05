L’idraste è utilizzato come soluzione antisettica per afte orali, occhi infiammati e arrossati, lesioni e irritazioni cutanee, nonché come lavanda per le infezioni vaginali. È stato combinato con l’echinacea come rimedio per il raffreddore. L’idraste è usato anche come rimedio per l’indigestione e la diarrea.

Poiché si ritiene che la berberina riduca la glicemia, alcuni soggetti assumono l’idraste per regolare i livelli di glucosio nel sangue.