Evidenze per l’apoaequorin

Non esistono studi di alta qualità che dimostrino che l’apoaequorin sia efficace per migliorare la perdita di memoria o per trattare qualsiasi condizione di salute.

Nel 2017, la Federal Trade Commission (FTC) e il procuratore generale dello Stato di New York hanno accusato gli esperti di marketing dell’integratore alimentare Prevagen di presentare dichiarazioni false e non giustificate (vedere comunicato stampa della FTC, 9 gennaio 2017).