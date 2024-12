University of Utah College of Pharmacy

Il deidroepiandrosterone (DHEA) è uno steroide prodotto dalle ghiandole surrenali e convertito in ormoni sessuali (estrogeni e androgeni). Gli effetti del DHEA sull’organismo sono simili a quelli del testosterone. Il DHEA può essere sintetizzato da alcuni ingredienti contenuti nell’igname messicana, ma non si consiglia il consumo di questa pianta perché il corpo umano non è in grado di convertire gli ingredienti in DHEA.

Una versione sintetica del DHEA è disponibile in compresse, capsule, polvere, creme e gel a livello topico.

(Vedere anche Panoramica degli integratori alimentari).

Presunte proprietà del DHEA Gli integratori di DHEA sono impiegati per migliorare l’umore, l’energia, il senso di benessere e la capacità di tollerare lo stress. Viene anche utilizzato per: Aumentare il desiderio sessuale

Rendere il sonno notturno più profondo

Abbassare i livelli di colesterolo

Aumentare la forza muscolare e la densità minerale ossea

Diminuire il grasso corporeo

Alleviare la depressione

Migliorare l’aspetto dell’invecchiamento cutaneo

Trattare l’infertilità nelle donne sottoposte a riproduzione assistita Per trattare l’atrofia vaginale è stato utilizzato un DHEA su prescrizione sotto forma di ovulo o supposta. Negli uomini anziani, può ridurre il grasso corporeo. Nelle donne anziane con ridotta funzionalità della ghiandola surrenale, il DHEA può migliorare la qualità della vita e la depressione, sebbene esistano trattamenti di medicina complementare e alternativa probabilmente più efficaci. Inoltre, si dice che il DHEA rallenti l’invecchiamento, migliori la funzionalità cerebrale nei soggetti con malattia di Alzheimer e diminuisca i sintomi di lupus eritematoso sistemico (lupus). Molti atleti affermano che il DHEA aumenti la massa muscolare e migliori le prestazioni atletiche, tuttavia l’impiego di DHEA è vietato da numerose organizzazioni sportive professionistiche.

Evidenze per il DHEA Molti dei presunti effetti medicinali del DHEA non sono stati dimostrati. Tuttavia, alcune evidenze indicano che può alleviare la depressione (anche se non come trattamento di prima linea), migliorare l’aspetto dell’invecchiamento cutaneo e aumentare la fertilità nelle donne sottoposte a riproduzione assistita. Gli studi hanno riscontrato scarse evidenze di un effetto benefico dell’integrazione di DHEA sulla funzione cognitiva di soggetti di mezza età o anziani che non soffrono di demenza.

Effetti collaterali del DHEA In teoria, il DHEA può favorire la comparsa di acne, ingrossamento delle mammelle negli uomini e villosità nelle donne. Può ridurre il colesterolo HDL (il colesterolo buono), aumentare i trigliceridi e peggiorare la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Inoltre, può stimolare la crescita di tumori alla prostata, al fegato e alle mammelle. Tuttavia, tali effetti non sono stati confermati.

Interazioni farmacologiche con il DHEA Il DHEA può aumentare il sanguinamento nei soggetti che assumono anticoagulanti. Ha scatenato manie nelle persone che assumono antidepressivi. Può contrastare gli effetti antiestrogenici del tamoxifene, degli inibitori dell’aromatasi (come l’anastrozolo) e del fulvestrant. Può aumentare le concentrazioni di triazolam (una benzodiazepina utilizzata per dormire) e ridurre l’efficacia della vaccinazione contro il bacillo di Calmette-Guérin (BCG) per la tubercolosi.