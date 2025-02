È improbabile che le piccole quantità di aglio che possono essere ingerite nell’ambito della dieta causino interazioni farmacologiche. Tuttavia, quantità di aglio più elevate come quelle che possono essere assunte come integratori, interagiscono con i farmaci preposti alla prevenzione dei coaguli di sangue (come il warfarin), aumentando il rischio di sanguinamento. Pertanto, l’aglio non deve essere ingerito o assunto come integratore 2 settimane prima di un intervento chirurgico o prima di una procedura dentale.

L’aglio può interagire con i farmaci usati per trattare le infezioni da HIV (come il saquinavir) riducendone l’efficacia, e può interagire con i farmaci che diminuiscono la glicemia causando una riduzione eccessiva dei livelli di zucchero nel sangue.

L’aglio può anche aggiungersi agli effetti dei farmaci per abbassare la pressione arteriosa e quindi ridurla eccessivamente. L’aglio può inoltre interagire con il tacrolimus (un farmaco per prevenire il rigetto di un organo trapiantato), con conseguente aumento dei livelli di tacrolimus e danno epatico. Studi condotti su animali hanno dimostrato che l’aglio riduce i livelli di isoniazide.