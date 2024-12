Nei soggetti che assumono il partenio possono insorgere ulcere orali, infiammazione cutanea (dermatite) e lievi disturbi digestivi. Il partenio può causare alterazioni del gusto e aumento della frequenza cardiaca. Il partenio non è consigliato nei bambini o nelle donne in gravidanza o in allattamento. Nelle donne in gravidanza il partenio può provocare contrazioni uterine e causare l’aborto. Inoltre, può causare eruzioni cutanee di natura allergica.

L’interruzione improvvisa dell’integrazione del partenio può peggiorare le emicranie e causare nervosismo e insonnia.

Anche le persone con allergie all’ambrosia (febbre da fieno) o ad altre piante correlate (come margherite, calendule e crisantemi) possono avere reazioni allergiche al partenio.

A causa di una possibile emorragia, il partenio deve essere sospeso 2 settimane prima di un intervento chirurgico.