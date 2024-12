Trattamento della causa

Integratori o iniezioni di rame

Viene trattata la causa della carenza di rame e viene somministrato un integratore di rame per via orale. Una carenza grave può essere trattata con rame somministrato in vena (per via endovenosa).

Nei bambini con sindrome di Menkes, il rame viene iniettato sotto la pelle (via sottocutanea). Nonostante il trattamento, di solito i bambini con sindrome di Menkes muoiono prima dei 10 anni d’età.