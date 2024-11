L’echinacea è probabilmente sicura per l’uso a breve termine, ma non è noto se aiuti a potenziare il sistema immunitario e a prevenire le infezioni virali, come il comune raffreddore. I soggetti affetti da malattie autoimmuni (come l’artrite reumatoide e la sclerosi multipla), che hanno ricevuto un trapianto di organo o con sistema immunitario compromesso (per esempio, da AIDS o tubercolosi) devono consultare il medico curante prima di assumere echinacea.