University of Utah College of Pharmacy

Terapia vitaminica per via endovenosa (EV, nota anche come cocktail di Myers)

La terapia vitaminica per via endovenosa (EV) (nota anche come terapia con micronutrienti per via endovenosa e terapia di idratazione) è un modo per somministrare elevate concentrazioni di vitamine e minerali direttamente nel torrente ematico, consentendo un rapido assorbimento di dosi più elevate di vitamine e minerali rispetto a quelle assunte dalla persona attraverso il cibo o gli integratori.

Questi liquidi vengono somministrati attraverso un piccolo tubo inserito in vena.

In genere, le infusioni richiedono da 20 a 60 minuti, a seconda del volume del cocktail e delle dimensioni delle vene del soggetto.

La terapia vitaminica EV è pubblicizzata da molte celebrità ed è disponibile in molte cliniche, centri medici e sale EV.

Il cocktail di Myers è una formula popolare tra i fornitori di medicina alternativa e complementare per la terapia vitaminica EV.

La formula di Myers è costituita da alte dosi di vitamine del gruppo B, vitamina C e minerali (magnesio e calcio) miscelati con acqua sterile.

Il dott. John Myers ha sviluppato e somministrato i primi trattamenti vitaminici EV a Baltimora negli anni ’70.

Qualsiasi vitamina o minerale può essere infusa per via endovenosa e alcuni medici che somministrano l’infusione hanno modificato le quantità di vitamine contenute nel cocktail di Myers (questo è detto cocktail di Myers modificato). Altri medici hanno anche personalizzato le dosi per gli anziani fragili e i bambini.

(Vedere anche Panoramica degli integratori alimentari).

Presunte proprietà della terapia vitaminica EV La terapia vitaminica EV è presumibilmente utilizzata al meglio nelle persone che non sono in grado di assumere una quantità sufficiente di vitamine e minerali, perché non riescono a mangiare a sufficienza o una malattia impedisce loro di assorbire i nutrienti. Tuttavia, al contrario, alcuni sostenitori ritengono che la terapia vitaminica EV può migliorare il benessere anche nei soggetti che non presentano carenze vitaminiche (o minerali). Le cliniche e le aziende che offrono il cocktail di Myers e altre formulazioni vitaminiche EV ad alto dosaggio sostengono che queste infusioni possono: Trattare la disidratazione dopo un’attività fisica estrema o un’eccessiva assunzione di alcol

Potenziare il sistema immunitario (sebbene cosa ciò significhi o come possa essere fatto non sia chiaro)

Aumentare i livelli di energia e ridurre l’affaticamento

Alleviare lo stress, l’ansia e la depressione

Eliminare le tossine dall’organismo

Rendere la pelle più sana

Trattare asma, allergie, sinusite cronica, ipertensione arteriosa, fibromialgia, diabete, cardiopatie, spasmi muscolari acuti e morbo di Parkinson

Trattare emicrania e cefalea muscolo-tensiva I venditori di terapia vitaminica EV sostengono anche che le infusioni sono migliori delle fonti alimentari delle vitamine perché: le infusioni possono essere somministrate ai soggetti con varie sensibilità alimentari;

grandi quantità di vitamine e minerali vengono erogate direttamente nel torrente ematico, quindi hanno un percorso più diretto verso le cellule e i mitocondri, dove hanno presumibilmente effetti benefici.

Evidenze per la terapia vitaminica EV Pochissimi studi hanno testato l’efficacia del cocktail di Myers o di qualsiasi altra forma di terapia vitaminica EV ad alto dosaggio in persone che non presentano carenza di vitamine o minerali (inoltre, finora nessuna evidenza pubblicata ha dimostrato che questa terapia sia efficace per qualsiasi malattia grave o cronica). Pertanto, le prove sono per lo più aneddotiche, vale a dire che sono limitate ai ricordi personali dei soggetti. Le evidenze aneddotiche generalmente non sono considerate evidenze forti. Le iniezioni di singole vitamine o minerali sono trattamenti basati sulle evidenze per i soggetti con carenze di tali nutrienti o per gestire gli effetti collaterali di alcuni farmaci.

Tuttavia, le evidenze dimostrano anche che il modo migliore per ottenere le vitamine, i minerali e gli altri nutrienti necessari è attraverso la dieta, con eccezioni solo occasionali (per esempio, a volte ferro o vitamina B12).

I pochi studi che sono stati condotti erano di piccole dimensioni, non includevano un gruppo placebo o hanno dimostrato che le infusioni non erano più efficaci del placebo. Nel 2018, la Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha accusato un’azienda che commercializzava e vendeva il cocktail di Myers e altre infusioni EV di vitamine e minerali di fare “affermazioni ingannevoli e non comprovate” sulla capacità di queste infusioni di trattare malattie come il tumore, la sclerosi multipla, il diabete, la fibromialgia e l’insufficienza cardiaca. L’FTC ha sostenuto che queste affermazioni sul trattamento sanitario e sull’efficacia erano false o non supportate da evidenze scientifiche competenti e affidabili.

Effetti collaterali della terapia vitaminica EV Nei soggetti con anomalie dei livelli di magnesio o potassio nel sangue (ad esempio, causate da malattie renali, uso di diuretici o uso eccessivo di alcol), le infusioni di magnesio (o, meno comunemente, di potassio) possono causare problemi come alterazioni del ritmo cardiaco o debolezza muscolare.

Nei soggetti con patologie cardiache o ipertensione arteriosa, un’infusione di vitamine ad alto dosaggio può portare a sovraccarico di liquidi, che potrebbe temporaneamente, ma talvolta in modo permanente, danneggiare i reni, il cervello e/o il cuore.

Se l’infusione viene somministrata troppo rapidamente, può ridurre la pressione arteriosa (probabilmente a causa del magnesio), provocando stordimento e svenimento.

Secondo alcune relazioni dello studio, le infusioni del cocktail di Myers o di un’altra combinazione di vitamine e minerali possono portare a sintomi di depressione, insonnia e mal di stomaco.

L’eccesso di vitamine e minerali può essere dannoso. Per esempio, dosi elevate di tiamina, una vitamina del gruppo B, per via EV possono causare anafilassi, una reazione allergica potenzialmente letale. Inoltre, alte dosi di vitamina B6 possono causare danni ai nervi periferici (neuropatia periferica).

La sicurezza della terapia vitaminica EV nelle donne in gravidanza e in allattamento al seno non è stata studiata.

Interazioni farmacologiche con la terapia vitaminica EV I farmaci che interagiscono con i trattamenti vitaminici EV dipendono dalle vitamine e dai minerali infusi e dalle relative dosi. Di seguito sono elencati alcuni esempi di interazioni: La vitamina B6 somministrata per via endovenosa può portare a una risposta peggiore ai farmaci assunti per stimolare la produzione di cellule del sangue (ad esempio, eritropoietina, epoetina alfa e darbepoetina alfa), spesso utilizzati nei soggetti con malattia renale cronica o tumore.

Il magnesio può interagire con gli antipertensivi, causando ipotensione arteriosa.

Il ceftriaxone, un trattamento iniettato per alcune infezioni batteriche, potrebbe legarsi al calcio infuso nel sangue, quindi questa combinazione potrebbe danneggiare i reni, i polmoni o la cistifellea.