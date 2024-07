Poiché esistono numerose sostanze molto diverse considerate adattogeni, non è possibile effettuare ricerche sull’intera classe. Ogni adattogeno deve essere valutato da solo.

Inoltre, il concetto di “stress” è vago. Ad esempio, c’è:

Lo stress mentale, come le pressioni della famiglia e del lavoro (ciò che la maggior parte delle persone pensa sia lo “stress”)

Lo stress fisico, come fare lunghe camminate o affrontare il freddo o il caldo estremo

Lo stress cellulare, in cui le nostre cellule rispondono agli attacchi di microrganismi o tossine, oppure alla mancanza di ossigeno o di nutrienti

Questi stress sono talmente diversi che è improbabile che un singolo alimento o sostanza possa influire su ciascuno di essi in modo simile.

Gran parte della ricerca scientifica che sostiene di supportare gli adattogeni comporta la misurazione di sostanze chimiche rilasciate dalle cellule in risposta allo stress (come il cortisolo). Il presupposto è che tutto ciò che riduce le sostanze chimiche di risposta allo stress sia positivo. Ma non è chiaro se ciò sia vero. Le cellule (e l’organismo) devono rispondere allo stress (in effetti, è opinione diffusa che un certo grado di stress sia vantaggioso) e le sostanze che riducono gli elementi chimici di risposta allo stress possono, di fatto, impedire alle cellule di difendersi.

Altre sostanze studiate nella ricerca sugli adattogeni possono includere proteine del sistema neurologico come il neuropeptide Y, enzimi diversi, alcuni neurotrasmettitori (come la serotonina o la dopamina), potenziatori del sistema immunitario e sostanze che riducono l’infiammazione (come gli antiossidanti). Tuttavia, tutte le ricerche limitate alla misurazione delle sostanze in una provetta di cellule devono essere seguite da ricerche che confermino un effettivo miglioramento nelle persone. Questo tipo di ricerca di conferma sugli adattogeni è molto meno frequente e la ricerca che viene effettuata è spesso di bassa qualità e non fornisce risposte esaustive.