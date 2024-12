Si presume che il cardo mariano, tra gli altri potenziali benefici, protegga il fegato da danni causati da virus, sostanze tossiche (come alcol e tossine di funghi velenosi) e alcuni farmaci che sono tossici per il fegato (come il paracetamolo). Pertanto, il cardo mariano viene utilizzato per prevenire e trattare l’avvelenamento da funghi e altre epatopatie, come la cirrosi e l’epatite C.

Il cardo mariano può anche causare un calo da lieve a moderato della glicemia e dell’emoglobina A1C (HbA1C) nei soggetti con diabete di tipo 2.