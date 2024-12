Non si conoscono effetti collaterali. Tuttavia la maggior parte dei succhi di mirtillo rosso viene notevolmente addolcita per attenuarne il gusto aspro, pertanto il succo di mirtillo rosso è sconsigliato per i diabetici, a meno che sia privo di dolcificanti artificiali o sia senza zucchero. Inoltre, si può evitare lo zucchero in eccesso utilizzando pillole di mirtillo rosso invece di prodotti alimentari.

In caso di calcoli renali, occorre consultare il medico curante prima di consumare prodotti contenenti mirtillo rosso.