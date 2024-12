Evidenze per lo

Alcuni studi scientifici indicano che lo zenzero è efficace per la nausea correlata alla gravidanza e la nausea e il vomito postoperatori, ma non per la nausea causata dalla chemioterapia.

Alcuni studi hanno dimostrato che lo zenzero riduce moderatamente il dolore al ginocchio e all’anca dovuto all’osteoartrite, ma altri studi non confermano tale beneficio.

Per i dolori del ciclo mestruale non causati da un altro disturbo (dismenorrea primaria) lo zenzero in polvere può avere un effetto benefico.

Lo zenzero è in corso di valutazione per il diabete di tipo 2 e le evidenze emergenti hanno mostrato una lieve diminuzione dell’HbA1C (una forma di emoglobina che indica livelli glicemici medi).