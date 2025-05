Non vi sono evidenze scientifiche che suggeriscano che la palmetta della Florida abbia invertito l’iperplasia prostatica benigna.

Sebbene degli studi ben progettati non abbiano dimostrato alcun beneficio della palmetta della Florida per i sintomi dell’ingrossamento della prostata, come la minzione frequente, alcune evidenze indicano che una sostanza chimica specifica estratta dalla palmetta della Florida diminuisce la minzione notturna e migliora il flusso di urina.

Le affermazioni che la palmetta aumenta la produzione di spermatozoi, le dimensioni del seno o il vigore sessuale non sono dimostrate, così come non lo sono le affermazioni in merito alle sue proprietà antinfiammatorie e antitumorali. Non vi sono prove chiare che la palmetta della Florida aumenti la crescita dei capelli nei soggetti con calvizie maschile.

La variabilità degli ingredienti e delle concentrazioni degli integratori di palmetta della Florida può ridurne la sicurezza e l’efficacia.