S-adenosil-L-metionina (SAMe)

Evidenze per la SAMe

Finora, gli studi scientifici non confermano chiaramente che la SAMe possegga la maggior parte dei suoi benefici dichiarati e sono necessarie ulteriori ricerche.

Tuttavia, in 2 studi esaminati in un’analisi del 2002, la SAMe si è dimostrata efficace quanto i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) nel trattamento di limitazioni funzionali (ma non del dolore) in soggetti con osteoartrite, ma senza gli effetti collaterali comuni riscontrati con l’uso dei FANS.

In alcuni studi, la SAMe utilizzata in combinazione con un antidepressivo è risultata utile per le persone che soffrivano di depressione che non diminuiva con il trattamento a base di un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (SSRI), ma questo beneficio non è stato confermato in studi successivi.