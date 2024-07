Evidenze per l’iperico

Sono stati condotti numerosi studi controllati con placebo sull’iperico. In generale, questi studi mostrano che l’iperico può apportare benefici ai soggetti affetti da depressione da lieve a moderata e può essere persino tanto efficace quanto alcuni antidepressivi tradizionali. Tuttavia, la maggior parte degli studi non dimostra che l’iperico sia efficace per la depressione grave.

L’efficacia dell’iperico nel trattamento dell’ADHD o dei disturbi cutanei non è stata ben studiata ed è considerata non comprovata.

L’iperico può aiutare ad alleviare i sintomi della menopausa, come le vampate di calore.