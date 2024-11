Evidenze per il

Evidenze per il ginseng

Non esistono prove convincenti sul fatto che il ginseng potenzi le prestazioni mentali né in soggetti sani né in soggetti con diagnosi di demenza.

Uno studio ha scoperto che il ginseng non previene il raffreddore, ma ne riduce la durata. Alcuni studi hanno dimostrato che il ginseng può migliorare in modo banale la funzione erettile.

In uno studio di breve durata condotto su vasta scala, il ginseng ha migliorato la qualità della vita, secondo valutazioni soggettive. Tuttavia, valutare la qualità della vita (e alcuni altri possibili effetti del ginseng, come l’energia) è difficile perché si tratta di un fattore molto soggettivo. In uno studio condotto su pazienti diabetici, il ginseng ha ridotto i livelli di zucchero nel sangue e ha migliorato umore ed energia. Alcune evidenze preliminari suggeriscono che il ginseng americano può aiutare ad alleviare le infezioni delle vie respiratorie.