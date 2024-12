Multivitaminici e megavitaminici

Sebbene i multivitaminici possano aiutare le persone a ricevere i livelli raccomandati di nutrienti, è insolito che nei Paesi sviluppati non si ricevano dai soli alimenti sufficienti vitamine e minerali da soddisfare le esigenze dell’organismo. È opportuno chiedere informazioni al medico sui rischi di una carenza di vitamine o minerali.

I multivitaminici e i megavitaminici non sono raccomandati per le persone che non presentano alcuna carenza di nutrienti, perché i benefici dichiarati per la salute non sono stati per lo più confermati in studi di alta qualità e sono spesso superati dai rischi legati all’assunzione di dosi elevate.

I multivitaminici contenenti dosi di vitamine e minerali simili all’apporto giornaliero raccomandato sono probabilmente sicuri per la maggior parte dei soggetti. Tuttavia, gli integratori, come i megavitaminici, contenenti quantità maggiori di quelle consigliate possono avere effetti indesiderati e possono anche essere nocivi.