Precedenti evidenze hanno dimostrato che l’olio di pesce probabilmente riduce gli attacchi cardiaci e il decesso dovuti ad anomalie del ritmo cardiaco in soggetti con coronaropatie. Inoltre, sembra che l’olio di pesce faccia anche diminuire i livelli di trigliceridi, un fattore di rischio di coronaropatia. Dosi più elevate di olio di pesce possono anche ridurre il rischio di coronaropatia e di insufficienza cardiaca, senza ridurre la pressione arteriosa. Studi recenti mostrano che l’assunzione di olio di pesce per un periodo da 1 a 7 anni ha diminuito i livelli di trigliceridi, ma verosimilmente non ha avuto grandi effetti su attacchi cardiaci e decesso dovuti ad anomalie del ritmo cardiaco o a ictus in soggetti affetti da coronaropatia. Le raccomandazioni scientifiche del 2019 da parte dell’American Heart Association hanno descritto i limiti dell’uso di integratori a base di olio di pesce non soggetti a prescrizione (da banco) e hanno consigliato di utilizzare per i soggetti con livelli elevati di trigliceridi solo i prodotti su prescrizione approvati dalla Food and Drug Administration statunitense.

Le evidenze scientifiche a sostegno di qualsiasi beneficio per i soggetti con artrite reumatoide non sono conclusive.

Il controllo dei fattori di rischio per l’aterosclerosi (come l’ipertensione arteriosa) e l’assunzione regolare di più cibi contenenti acidi grassi omega-3 e verdure a foglia verde possono aiutare a rallentare la progressione della degenerazione maculare correlata all’età. L’assunzione di integratori di acidi grassi omega-3, tuttavia, non rallenta la progressione della malattia.

Alcuni studi recenti condotti su animali suggeriscono che gli acidi grassi omega 3 possono impedire o rallentare la crescita dei tumori. Tuttavia, questi risultati non sono stati replicati negli esseri umani.

Alcune evidenze suggeriscono che l’olio di pesce, sotto forma di integratore alimentare, aiuta ad alleviare i sintomi della secchezza oculare, ma le evidenze disponibili non sono coerenti.

Le evidenze osservazionali dimostrano che i soggetti che assumono integratori a base di olio di pesce possono presentare meno depressione. Tuttavia, tali effetti non sono stati dimostrati in modo conclusivo e probabilmente sono lievi.