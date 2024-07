Anemia da carenza di ferro

Arresto dell’emorragia

Integratori di ferro

Dato che l’eccessivo sanguinamento è la causa più comune di carenza di ferro, il primo passo è quello di localizzare la sede dell’emorragia e bloccarla.

Di solito la quantità di ferro introdotta normalmente con la dieta non è in grado di compensare le perdite derivanti dal sanguinamento cronico e l’organismo ha una riserva di ferro molto modesta. Di conseguenza, il ferro perduto deve essere reintegrato con un apposito integratore per via orale.

La terapia con ferro consente di correggere l’anemia di solito in 3-6 settimane, anche dopo che il sanguinamento è cessato. La somministrazione di ferro di solito avviene per via orale. Gli integratori di ferro rendono le feci scure o nere e spesso causano stipsi. Il ferro viene assorbito in maniera ottimale se assunto 30 minuti prima della colazione insieme a vitamina C (succo d’arancia o integratore di vitamina C). La somministrazione di ferro deve proseguire in genere per 6 mesi dopo che il numero dei globuli rossi è tornato nella norma, in modo da reintegrare completamente le riserve dell’organismo. Talvolta, se sono necessarie grandi quantità di ferro o se il soggetto non riesce a tollerare l’assunzione di ferro per via orale, lo si somministra per via endovenosa.

Periodicamente vengono eseguiti esami del sangue per garantire che il ferro somministrato sia sufficiente.

Trattando la carenza di ferro si cura il picacismo.