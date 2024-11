Evidenze per l’ashwagandha

Evidenze per l’ashwagandha

È altamente improbabile che qualsiasi singolo composto, compreso l’ashwagandha, abbia una così ampia gamma di benefici per la salute. Non vi sono evidenze sufficienti che l’ashwagandha riduca lo stress, migliori il sonno o sia efficace per il trattamento di qualsiasi malattia

L’ashwagandha in un integratore combinato ha dimostrato il potenziale di alleviare i sintomi dell’osteoartrite, ma non è chiaro se il beneficio fosse dovuto all’ashwagandha o a uno degli altri ingredienti o alla combinazione.

Uno studio ha riferito che le persone che assumevano ashwagandha presentavano un miglioramento significativo della forza muscolare, della resistenza nelle distensioni su panca, degli squat e dei punteggi di recupero.

Per confermare i benefici dell’ashwagandha, sono necessari studi più ampi sulle persone.