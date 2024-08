In genere, non è raccomandata perché gli effetti benefici dichiarati sulla salute non sono stati confermati in studi di alta qualità condotti sulle persone e non sono superiori al rischio di effetti collaterali o interazioni farmacologiche.

Le donne in gravidanza e in allattamento, i bambini e i soggetti con malattie autoimmuni devono evitare la rhodiola.

Le persone che assumono determinati farmaci (compresi quelli per trattare il diabete o la depressione, ridurre la pressione arteriosa, fluidificare il sangue o sopprimere il sistema immunitario per alcuni stati di malattie autoimmuni) devono consultare il medico prima di assumere la rhodiola.