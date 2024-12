È altamente improbabile che qualsiasi singolo composto, compresa la bacopa, abbia una così ampia gamma di benefici per la salute. Pertanto, è piuttosto inverosimile che le evidenze confermino tali molteplici benefici. Non esistono studi di alta qualità nelle persone che dimostrino che la bacopa sia efficace per migliorare la memoria o la funzione cognitiva o per trattare qualsiasi disturbo.

Studi condotti su cellule e animali dimostrano che la bacopa potrebbe avere i seguenti effetti sulla salute, ma questi risultati non sono stati confermati negli studi condotti sulle persone:

Riduzione dei livelli di infiammazione, che sono alti in molte malattie (come tumori, cardiopatie e diabete)

Prevenzione di ansia e stress

Abbassamento della pressione arteriosa

Uccisione delle cellule tumorali

Le evidenze di studi condotti sulle persone per dimostrare che la bacopa offre i benefici per la salute dichiarati sono limitate. Molti di questi studi sono di piccole dimensioni (ad esempio, meno di 100 partecipanti) e di scarsa qualità. Questi studi suggeriscono che la bacopa potrebbe avere i seguenti benefici per la salute, tra cui: