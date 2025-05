Überblick über Immunisierung

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Eine Immunisierung (Impfung) ermöglicht es dem Körper, sich gegen Krankheiten, die von bestimmten Bakterien und Viren verursacht werden, zu wehren.

Immunität (die Fähigkeit des Körpers, sich gegen Krankheiten zu verteidigen, die durch bestimmte Bakterien oder Viren verursacht werden) kann natürlich auftreten (wenn Menschen Bakterien oder Viren ausgesetzt werden) oder vom Arzt durch eine Impfung erreicht werden. Wenn eine Person gegen eine Krankheit geimpft wurde, ist sie meist vor einer Ansteckung geschützt oder erkrankt nur leicht an der jeweiligen Krankheit. Da jedoch kein Impfstoff zu 100 Prozent wirksam ist, kann man trotz einer Impfung krank werden.

Dank Impfstoffen ist es gelungen, schwere Krankheiten zu verhindern und die Gesundheit von Personen weltweit zu verbessern. In Gegenden und Ländern, in denen Impfstoffe regelmäßig angewendet werden, sind viele Krankheiten, die einst weit verbreitet waren bzw. tödlich verliefen (wie z. B. Kinderlähmung und Diphtherie), heute selten oder gut unter Kontrolle gebracht worden. Eine Krankheit, die Pocken, konnte durch Impfungen vollständig eliminiert werden.

Für viele ernstzunehmende Infektionen stehen jedoch noch keine wirksamen Impfstoffe zur Verfügung. Dazu zählen die meisten sexuell übertragbaren Infektionen (wie z. B. HIV-Infektion, Syphilis, Gonorrhö und Chlamydien), durch Zecken verursachte Infektionen (wie Lyme-Borreliose) sowie viele Tropenkrankheiten (wie z. B. Chagas-Krankheit).

Seit Oktober 2023 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die breite Anwendung der Malariaimpfstoffe RTS,S/AS01 (RTS,S) und R21/Matrix-M bei Kindern in Malaria-Endemiegebieten mit mäßiger bis hoher Übertragung von Plasmodium falciparum. Die Malaria-Impfung ist eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung von Malaria, die jedes Jahr Hunderttausende von Todesfällen verursacht, hauptsächlich bei Kindern in Afrika. (Siehe WHO: Malaria vaccine implementation programme.)

Die Impfempfehlungen sollten unbedingt befolgt werden. Das ist sehr wichtig, sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die Gesundheit der eigenen Familie und der Personen innerhalb der Gemeinschaft. Viele der durch Impfung vermeidbaren Krankheiten werden leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Und viele von ihnen kommen in den Vereinigten Staaten noch vor und sind in anderen Gegenden der Welt sogar weit verbreitet. Diese Erkrankungen können sich unter ungeimpften Kindern rasant ausbreiten. Dank der modernen Reisemöglichkeiten können Kinder damit in Kontakt kommen, selbst wenn sie in Gebieten leben, in denen diese Krankheiten normalerweise nicht vorkommen.

Die Impfstoffe, die heute verfügbar sind, sind hochwirksam und haben selten Nebenwirkungen.

Immunisierungsformen Es gibt 2 Immunisierungsformen: Aktive Immunisierung

Passive Immunisierung Aktive Immunisierung Bei der aktiven Immunisierung werden Impfstoffe eingesetzt, die die natürliche Abwehrkraft des Körpers (das Immunsystem) anregen. Impfstoffe sind Arzneimittel mit einem der folgenden Bestandteile: Nicht infektiöse Fragmente von Bakterien oder Viren

Eine normalerweise schädliche Substanz (Toxin), die von einem Bakterium produziert, aber entgiftet wurde – Toxoid genannt

Abgeschwächte (attenuierte) vollständige Lebendorganismen, die keine Krankheit verursachen Das Immunsystem des Körpers reagiert auf einen Impfstoff, indem es Substanzen produziert (wie Antikörper), die die spezifischen Bakterien oder Viren, die in dem Impfstoff enthalten sind, erkennen und angreifen. Immer, wenn eine Person dem jeweiligen Bakterium oder Virus ausgesetzt ist, produziert der Körper automatisch diese Antikörper und andere Substanzen, um eine Erkrankung zu verhindern oder ihren Schweregrad zu verringern. Der Vorgang, einen Impfstoff zu geben, wird Impfung genannt, wobei auch häufig der allgemeinere Ausdruck Immunisierung gebraucht wird. Folgende sind Impfstoffe, die abgeschwächte Lebendorganismen enthalten: Bacillus Calmette-Guérin (BCG – gegen Tuberkulose)

Windpocken (Varizellen)

Chikungunya

Cholera (bestimmte Schluckimpfungen)

Ebola

Grippe (nur der mittels Nasenspray verabreichte Impfstoff)

Impfstoffe gegen Masern-Mumps-Röteln

Kinderlähmung (nur der Impfstoff zum Einnehmen, der in den USA nicht mehr verwendet wird)

Rotavirus

Pocken

Typhus (nur Schluckimpfung)

Gelbfieber Wussten Sie ... Passive Immunisierung Bei der passiven Immunisierung werden Antikörper gegen einen bestimmten infektiösen Organismus (oder das von einem Organismus gebildete Toxin) direkt verabreicht. Diese Antikörper werden aus verschiedenen Quellen gewonnen: Aus dem Blut (Serum) von Tieren (normalerweise Pferden), die Kontakt zu einem bestimmten Organismus oder Toxin hatten und Immunität entwickelt haben

Aus dem Blut, das von einer großen Anzahl von Personen gesammelt wurde – sogenanntes Human-Immunglobulin

Von Personen, die bekannterweise Antikörper gegen eine bestimmte Krankheit haben (das heißt Personen, die geimpft wurden oder sich von der Krankheit erholen) – sogenanntes Hyperimmunglobulin –, weil sie eine höhere Konzentration von Antikörpern im Blut haben

Aus Antikörper produzierenden Zellen (normalerweise von Mäusen), die in einem Labor gezüchtet wurden Passive Immunisierung wird angewendet bei Personen, deren Immunabwehr nicht adäquat auf eine Infektion reagiert, oder bei Personen, die an einer Infektion erkranken, bevor sie geimpft werden konnten (zum Beispiel nach dem Biss eines Tiers mit Tollwut). Eine passive Immunisierung kann auch dazu dienen, einer Erkrankung vorzubeugen, wenn ein Kontakt mit dem Erreger wahrscheinlich ist und der Betroffene nicht genug Zeit hat, eine Impfreihe zu bekommen oder abzuschließen. Zum Beispiel kann einer Schwangeren, die keine Immunität gegen das Windpockenvirus hat, ihm aber ausgesetzt war, eine Lösung verabreicht werden, die ein Gammaglobulin gegen das Windpockenvirus enthält. Das Windpockenvirus kann das ungeborene Kind schädigen und gravierende Komplikationen (z. B. Lungenentzündung) bei der Mutter verursachen. Die passive Immunisierung hält nur einige Wochen an, bis der Körper die injizierten Antikörper wieder ausscheidet.

Impfstoffverabreichung Impfstoffe und Antikörper werden normalerweise durch die Injektion in einen Muskel (intramuskulär) oder unter die Haut (subkutan) verabreicht. Antikörper werden manchmal auch in eine Vene injiziert (intravenös). Ein bestimmter Grippeimpfstoff wird in die Nase gesprüht. Es können auch mehrere Impfstoffe auf einmal verabreicht werden – als Kombinationsimpfstoff oder als individuelle Injektionen an unterschiedlichen Injektionsstellen. Manche Impfungen werden routinemäßig durchgeführt (d. h., sie werden den meisten Menschen gemäß einem empfohlenen Impfkalender verabreicht). Zum Beispiel sollten Erwachsene möglichst alle 10 Jahre mit dem Tetanus-Toxoid geimpft werden (siehe Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Adult Immunization Schedule by Age). Manche Impfstoffe werden Kindern routinemäßig verabreicht (siehe auch CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Andere Impfungen werden normalerweise hauptsächlich bei bestimmten Personengruppen durchgeführt. Zum Beispiel wird der Gelbfieberimpfstoff nur solchen Personen verabreicht, die in bestimmte Teile Afrikas und Südamerikas reisen. Wieder andere Impfstoffe werden nach möglichem Kontakt mit einer spezifischen Krankheit verabreicht. Der Tollwutimpfstoff wird beispielsweise jemandem verabreicht, der von einem Hund oder anderem Tier gebissen wurde, das mit Tollwut infiziert sein könnte.

Gängige Impfungen bei Kindern Kinder in den USA in der Regel eine Reihe von Impfstoffen nach einem standardisierten Impfplan (siehe CDC: Vaccines for Your children). Wenn Impfungen versäumt werden, können die meisten zu einem späteren Zeitpunkt nach einem alternativen Zeitplan nachgeholt werden.

Gängige Impfungen bei Erwachsenen Erwachsenen kann ebenfalls zu bestimmten Impfungen geraten werden (siehe auch CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older). Wenn ein Arzt einen Erwachsenen über Impfungen berät, berücksichtigt er das Alter der Person, ihre Krankengeschichte, ihre Impfungen in der Kindheit, ihren Beruf, ihre geographische Lage, ihre Reisepläne und andere Faktoren. Trotz der klinischen Leitlinien und der Belastung und Folgen von durch Impfungen vermeidbaren Krankheiten erhalten manche Erwachsene nicht die empfohlenen Impfungen. In den Vereinigten Staaten bleibt die Durchimpfungsrate (der Prozentsatz der Personen, die bestimmte Impfungen erhalten haben) bei Erwachsenen bei den meisten Impfungen niedrig. Darüber hinaus unterscheidet sich die Durchimpfungsrate für alle Impfstoffe je nach ethnischer Abstammung, wobei die Rate bei schwarzen und hispanischen Erwachsenen im Vergleich zu Weißen insgesamt niedriger ist (siehe CDC: Vaccination Coverage among Adults in the United States, National Health Interview Survey, 2021). Tabelle Schutzimpfungen für Erwachsene Tabelle

Sicherheit von Impfstoffen In den USA wird die Sicherheit von Impfstoffen von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) überwacht. Wenn nach einer Routineimpfung bestimmte Komplikationen auftreten, müssen Ärzte dies im Rahmen des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) den CDC unter dem Vaccine Safety Datalink (VSD) melden. Wenn nach der Impfung ein gesundheitliches Problem auftritt, können alle Beteiligten – Ärzte, Pflegekräfte oder einfache Bürger – Meldung über das VAERS einreichen. In VAERS-Berichten konnte nicht festgestellt werden, ob ein gesundheitliches Problem durch den Impfstoff verursacht wurde. Impfstoffe verursachen normalerweise keine Probleme, obwohl leichte Nebenwirkungen wie Schmerzen und Rötung an der Injektionsstelle auftreten können. Manchmal sind Eltern besorgt über die Sicherheit von Impfstoffen für Kinder. Eine der Hauptsorgen der Eltern ist, dass bestimmte Impfstoffe, wie zum Beispiel der Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) oder Impfstoffe mit Thiomersal (ein Konservierungsmittel auf Quecksilberbasis) das Risiko für Autismus erhöhen könnten. Viele verschiedene Forschergruppen sind diesen Bedenken nachgegangen und haben den angeblichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus zur Gänze entkräftet (siehe Bedenken bezüglich Impfungen für Kinder im Manual sowie CDC's Vaccine Safety FAQs for Parents and Caregivers auf der Website der CDC). Trotzdem haben die meisten Hersteller thiomersalfreie Impfstoffe für die Impfung von Kleinkindern und Erwachsenen entwickelt. Informationen über Impfstoffe, die momentan kleine Konzentrationen von Thiomersal enthalten, sind auf der Webseite der Food and Drug Administration (Thimerosal and Vaccines) erhältlich.