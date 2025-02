Gelbfieber ist eine von Mücken übertragene Viruserkrankung, die vornehmlich in den Tropen vorkommt.

Gelbfieber tritt nur noch in tropischen Gebieten Zentralafrikas, Südpanamas und Südamerikas in Erscheinung.

Manche Menschen mit Gelbfieber haben keine oder leichte Symptome, andere haben jedoch schwerere Symptome wie gelbe Haut (Gelbsucht), Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Blutungen.

Ärzte diagnostizieren Gelbfieber, indem sie das Virus züchten (kultivieren), indem sie Bluttests auf Antikörper gegen das Virus durchführen oder indem sie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) anwenden, um das Erbgut des Virus zu identifizieren.

Die Behandlung beschränkt sich hauptsächlich auf unterstützende Versorgung und schließt Medikamente zur Behandlung oder Vorbeugung von Blutungen ein.

Ein Impfstoff steht für Einheimische in endemischen Ländern sowie für Reisende in Gebiete, in denen Gelbfieber verbreitet ist, zur Verfügung, aber es ist auch wichtig, Mückenstiche zu vermeiden.

Gelbfieber wird von einem Flavivirus verursacht, das durch Stechmücken verbreitet wird.

Gelbfieber ist eine der bekanntesten und historisch bedeutsamsten Virusinfektionen. In der Vergangenheit haben große Gelbfieberepidemien Zehntausenden von Menschen das Leben gekostet. Die Infektion, die früher in den Tropen sowie in gemäßigten Breiten rund um die Welt häufig vorkam, tritt heute nur noch in tropischen Gebieten Zentralafrikas, Südpanamas und Südamerikas in Erscheinung. Die Infektion tritt in Südamerika vor allem in den heißen, regnerischen und feuchten Monaten und in Afrika in der späten Regenzeit und frühen Trockenzeit auf.

Symptome von Gelbfieber Manche Infizierte haben keine Symptome. Andere haben leichte Symptome und wieder andere eine schwere lebensbedrohliche Krankheit. Die Symptome von Gelbfieber beginnen meist etwa 3 bis 6 Tage nach dem Stich einer infizierten Stechmücke. Die ersten Symptome sind Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelschmerzen, Schüttelfrost und leichtes Fieber, die abrupt einsetzen. Häufig kommt es zu Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, extremer Müdigkeit, Reizbarkeit und Unruhe. Es kann zu einer Gesichtsrötung kommen. Alle diese Symptome lassen nach einigen Tagen nach. Manche Infizierte erholen sich, andere entwickeln jedoch hohes Fieber, Übelkeit und Erbrechen und schwere Schmerzen am ganzen Körper innerhalb weniger Stunden oder Tage nachdem die ersten Symptome abklingen. Die Haut färbt sich wegen der Leberinfektion gelb (Gelbsucht). Oft blutet es aus Nase, Mund und Verdauungstrakt. Es kann zum Erbrechen von Blut kommen. Die Patienten können verwirrt und apathisch sein. Einige Betroffene fallen in ein Delir. Sie haben einen sehr niedrigen Blutdruck (Kreislaufschock). Eine schwere Infektion kann zu Krampfanfällen, einer Funktionsstörung mehrerer Organe und zu einem Koma führen. 30 bis 60 Prozent der Betroffenen mit schweren Blutungen und Fieber versterben.

Diagnose von Gelbfieber Kultur oder Bluttests Ärzte vermuten Gelbfieber als Diagnose, wenn die Patienten in nachgewiesenen Infektionsgebieten leben und auch typische Symptome aufweisen. Diagnostiziert wird Gelbfieber durch einen Erregernachweis (Anlegen einer Kultur) im Labor oder durch den Nachweis von Antikörpern gegen das Virus im Blut. Oder es können auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) basierende Techniken verwendet werden, um viele Kopien des viralen Erbguts zu erstellen. Mit dieser Technik können Ärzte das Virus schnell und genau identifizieren.

Behandlung von Gelbfieber Unterstützende Versorgung Die Behandlung von Gelbfieber umfasst unterstützende Therapiemaßnahmen, u. a. mit Medikamenten zur Behandlung oder Vorbeugung von Blutungen wie etwa Vitamin-K-Injektionen (die zur Blutgerinnung beitragen können). Gegen das Gelbfieber selbst gibt es keine spezifische Behandlung.