Die Ursachen von Asthma sind unbekannt, aber Asthma entsteht wahrscheinlich durch eine komplexe Wechselwirkung zwischen vielen Genen, Umweltbedingungen und Ernährung. Umweltbedingungen und Umstände im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, Geburt und Kindheit wurden mit der Entwicklung von Asthma in der Kindheit und später im Erwachsenenalter in Verbindung gebracht. Das Risiko scheint höher zu sein, wenn die Mutter einer Person im jungen Alter schwanger wurde oder während der Schwangerschaft eine schlechte Ernährung hatte. Das Risiko kann auch höher sein, wenn die Person vorzeitig geboren wurde, ein geringes Geburtsgewicht hatte oder nicht gestillt wurde. Umweltbedingungen wie der Kontakt mit Haushaltsallergenen (wie Hausstaubmilben, Schaben und Tierhaare) und anderen Umweltallergenen wurden ebenfalls mit der Entwicklung von Asthma bei älteren Kindern und Erwachsenen in Verbindung gebracht. Wie auch Fettleibigkeit wird eine Ernährung, die arm an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C oder Vitamin E ist, mit Asthma in Verbindung gebracht. Es gibt keine Beweise dafür, dass Nahrungsergänzungsmittel mit diesen Stoffen die Entwicklung von Asthma verhindern. Es ist jedoch erwiesen, dass eine Gewichtsabnahme das Risiko und den Schweregrad von Asthma verringern kann. Daher ist Fettleibigkeit ein wichtiger veränderbarer Risikofaktor für Asthma.

Kleinere Familien mit weniger Kindern, sauberere Innenräume und die Verabreichung von Impfungen und Antibiotika in der frühen Kindheit können die Fähigkeit des Körpers, eine Resistenz gegen Umweltallergene zu entwickeln, verringern und die Zunahme von Asthma an Orten, an denen diese Bedingungen herrschen, teilweise erklären (Hygiene-Hypothese).

Eine Verengung der Atemwege wird oft durch überempfindliche Cholinozeptoren ausgelöst, die zu einer Verkrampfung der Muskeln in den Atemwegen führen. Als Auslöser dieser Überreaktion werden speziell die Mastzellen in den Atemwegen verdächtigt. Mastzellen in den Bronchien setzen Substanzen wie Histamin und Leukotriene frei, die Folgendes bewirken:

Kontraktion der glatten Muskulatur

Verstärkte Schleimbildung

Einwanderung bestimmter weißer Blutkörperchen in diesen Bereich

Zusätzlich setzen Eosinophile – eine Art weißer Blutkörperchen, die bei Asthmakranken in den Atemwegen vorkommt – Stoffe frei, die ebenfalls zur Verengung der Atemwege beitragen.

Bei einem Asthmaanfall (auch Attacke oder Krankheitsschub genannt) zieht sich die glatte Muskulatur der Bronchien zusammen, sodass diese eng werden (Bronchokonstriktion). Das Gewebe an den Innenseiten der Atemwege schwillt an, weil es sich entzündet, und sondert Schleim in die Atemwege ab. Dabei kann die oberste Schicht des auskleidenden Gewebes geschädigt werden und Zellen freisetzen, wodurch sich die Verengung der Atemwege noch verschärft. Der Betroffene wird gezwungen, sich beim Atmen vermehrt anzustrengen. Diese Verengung bei einem Asthmaanfall ist reversibel, was bedeutet, dass die Muskelverkrampfung in den Atemwegen entweder von selbst oder nach entsprechender Behandlung nachlässt, die Entzündung abklingt, sodass sich die Atemwege wieder weiten und sich die Luftversorgung der Lungen normalisiert.

So verengen sich die Atemwege

So verengen sich die Atemwege Video

Auslöser von Asthma Bei Menschen mit Asthma verengen sich die Atemwege als Reaktion auf Reize (Auslöser), welche die Atemwege bei Personen ohne Asthma normalerweise nicht beeinträchtigen. Solche Auslöser sind u. a. Allergene

Infektionen

Reizstoffe

Körperliche Belastung (wird als „belastungsinduziertes Asthma“ bezeichnet)

Stress und Angst

Aspirin Zahlreiche inhalierbare Allergene, wie u. a. Pollen (Blütenstaub), Partikel von Hausstaubmilben, Ausscheidungen von Küchenschaben, Federpartikel und Hautschuppen von verschiedenen Tierarten, können einen Asthmaanfall auslösen. Diese Allergene verbinden sich mit dem Antikörper Immunglobulin E (IgE) auf der Oberfläche der Mastzellen und setzen chemische Stoffe frei, die das Asthma auslösen. (Diese Art der Erkrankung wird allergisches Asthma genannt.) Lebensmittelallergien lösen zwar nur selten Asthma aus, bestimmte Nahrungsmittel (wie z. B. Schalentiere oder Erdnüsse) können jedoch bei dafür empfindlichen Personen zu sehr schweren Asthmaanfällen führen. Infektiöse Auslöser sind in der Regel Virusinfektionen der Atemwege, wie z. B. Erkältungen, Bronchitis und seltener auch eine Lungenentzündung. Reizstoffe, die einen Asthmaanfall auslösen können, sind u. a. Tabakrauch, Marihuana oder Kokain, Duftschwaden (wie z. B. von Parfüm, Reinigungsmitteln oder Abgasen), kalte Luft, aber auch Magensäure in den Atemwegen aufgrund einer gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD bzw. Sodbrennen). Luftverschmutzung wird mit Asthmaanfällen in Verbindung gebracht. Manchmal kann es bei Menschen mit Asthma auch bei körperlicher Aktivität zu einer Verengung der Atemwege kommen. Diese Art der Atemwegsverengung kann durch das Einatmen trockenerer, kälterer Luft durch den Mund während der Belastung verursacht werden. Stress und Angst können dazu führen, dass die Mastzellen Histamin und Leukotriene ausschütten und den Vagusnerv reizen, der mit der glatten Muskulatur der Atemwege verbunden ist, worauf sich diese zusammenzieht und die Bronchien verengt. Weinen oder herzhaftes Lachen kann bei einigen Betroffenen Symptome auslösen. Aspirin und nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente (nicht steroidale Antirheumatika, NSAR) sind der Auslöser bei fast 30 Prozent der Patienten mit schwerem Asthma. Als Auslöser für Asthma insgesamt sind sie jedoch nur bei weniger als 10 Prozent der Asthmapatienten verantwortlich.

Eosinophiles Asthma Eosinophiles Asthma ist eine seltene, schwere Form von Asthma, bei der im Blut eine sehr hohe Anzahl an Eosinophilen vorhanden ist. Je höher die Anzahl der Eosinophilen im Blut, desto schwerer sind die Symptome bei einer Person.