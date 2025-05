Der Chikungunya-Impfstoff wird für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen, die in ein Land oder Gebiet reisen, in dem es zu einem Chikungunya-Ausbruch kommt. Darüber hinaus kann der Chikungunya-Impfstoff für folgende Personen in Betracht gezogen werden, die in ein Land oder Gebiet reisen, wo Chikungunya derzeit nicht ausgebrochen ist, wo es aber innerhalb der letzten 5 Jahre Hinweise auf eine Übertragung des Chikungunya-Virus bei Menschen gab:

Personen über 65 Jahren, insbesondere Personen mit Vorerkrankungen, die wahrscheinlich mäßigen Kontakt mit Stechmücken haben könnten (zum Beispiel bei einem Aufenthalt von insgesamt mindestens 2 Wochen in Innen- oder Außenbereichen mit Stechmücken) ODER

Personen, die sich für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten in solchen Bereichen aufhalten

Der Chikungunya-Impfstoff wird auch für Labormitarbeiter empfohlen, die möglicherweise mit dem Chikungunya-Virus in Kontakt kommen.

Es ist nicht bekannt, ob das Impfvirus von schwangeren Frauen auf Neugeborene übertragen werden kann oder ob das Impfvirus beim Neugeborenen Probleme verursachen kann. Vor der Verabreichung des Impfstoffs an eine schwangere Frau werden die Risiken einer Exposition gegenüber dem Chikungunya-Virus, das Gestationsalter des Fötus (Anzahl der Schwangerschaftswochen) und die Risiken für den Fötus aufgrund einer durch das Chikungunya-Virus verursachten Erkrankung bei der schwangeren Frau abgewogen.