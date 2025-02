Alkoholkonsum

Alkohol hat eine beinahe sofortige Wirkung, da er rascher resorbiert wird, als er im Körper verarbeitet (verstoffwechselt) und wieder ausgeschieden wird. Folglich steigt der Alkoholspiegel des Bluts schnell an. Erste Wirkungen können sich bereits nach wenigen Minuten zeigen.

Die Wirkungen sind von Person zu Person stark unterschiedlich. Auf Personen, die beispielsweise regelmäßig zwei oder mehr Gläser pro Tag trinken, wirkt sich eine gegebene Alkoholmenge weniger stark aus als auf Personen, die normalerweise nichts oder nur in Gesellschaft trinken. Diese Tatsache wird als Toleranz bezeichnet. Personen, die eine Toleranz gegenüber Alkohol entwickelt haben, sind vielleicht auch weiteren Substanzen gegenüber tolerant, die die Hirnfunktion verlangsamen, z. B. Barbiturate und Benzodiazepine.

Die Auswirkungen variieren je nach der Alkoholkonzentration im Blut, die in den USA in der Regel in Milligramm pro Deziliter (1/10 Liter Blut), abgekürzt mg/dl, und in anderen Ländern der Welt in Millimol pro Liter, abgekürzt mmol/l, ausgedrückt wird. Die tatsächlichen Konzentrationen im Blut, die nötig sind, um die genannten Symptome hervorzurufen, schwanken stark. Bei typischen Konsumenten, die noch keine Toleranz entwickelt haben, sind folgende Symptome bei folgenden Konzentrationen jedoch typisch:

20 bis 50 mg/dl (4,3 bis 10,9 mmol/l): Ruhe, leichte Benommenheit, leichter Rückgang der motorischen Feinkoordination und leichte Einschränkung der Fahrtauglichkeit

50 bis 100 mg/dl (10,9 bis 21,7 mmol/l): Eingeschränktes Urteilsvermögen und weiterer Rückgang der Koordinationsfähigkeit

100 bis 150 mg/dl (21,7 bis 32,6 mmol/l): Gangunsicherheit, verwaschene Sprache, Enthemmtheit und Gedächtnisverlust

150 bis 300 mg/dl (32,6 bis 65,1 mmol/l): Delir und Lethargie (wahrscheinlich)

300 bis 400 mg/dl (65,1 bis 86,8 mmol/l): Oft Bewusstlosigkeit

≥ 400 mg/dl (≥86,8 mmol/l): Möglicherweise tödlich

Bei moderater bis schwerer Alkoholvergiftung kommt es häufig zum Erbrechen. Da Betrunkene sehr benommen sind, kann Erbrochenes in die Lunge gelangen (aspiriert werden), was manchmal zu Lungenentzündung (Pneumonie) und Tod führt.

In den USA wird eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von 80 mg/dl (17,4 mmol/l; 0,08 Prozent) in allen Bundesstaaten als Vergehen definiert, aber die jeweiligen spezifischen Gesetze und Strafen variieren in den einzelnen Bundesstaaten.