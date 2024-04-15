Impfstoff gegen das respiratorisches Synzytial-Virus (RSV-Impfstoff)

Eine Impfung mit einem der aktuell verfügbaren RSV-Impfstoffe (Pfizer) für Schwangere in der 32. bis 36. Schwangerschaftswoche ist in den meisten Bundesstaaten auf dem Festland der USA von September bis Januar vorgesehen. An Orten mit RSV-Saison, die sich von den meisten kontinentalen USA unterscheiden (z. B. Alaska, Orte mit tropischem Klima), hängt der Impfzeitpunkt von der lokalen RSV-Saison ab. Die Impfung während der Schwangerschaft schützt das Neugeborene für etwa 6 Monate nach der Geburt vor RSV, da die schützenden Antikörper von der Mutter durch die Plazenta auf den Fötus übertragen werden. Der Impfstoff sollte unabhängig von einer früheren RSV-Infektion verabreicht werden.

Die RSV-Impfstoffe (Pfizer, GlaxoSmithKline, Moderna) sind für alle Erwachsenen ab 75 Jahren und für einige Erwachsene zwischen 60 und 74 Jahren verfügbar. Für Erwachsene im Alter zwischen 60 und 74 Jahren sollte die Entscheidung, den Impfstoff zu erhalten, nach einer ausführlichen Beratung gemeinsam mit dem Arzt getroffen werden. Vor allem Erwachsene in dieser Altersgruppe profitieren am ehesten von dem Impfstoff, wenn sie ein erhöhtes Risiko für eine schwere RSV-Erkrankung aufweisen oder an chronischen Erkrankungen leiden, wie:

Lungenerkrankungen

Herz-Kreislauf-Krankheiten

Neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen

Nierenerkrankung

Leberkrankheiten

Hämatologische Erkrankungen

Diabetes

Mittelschwere oder schwere Immunschwäche (entweder aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund der Einnahme von Immunsuppressiva)

Menschen, die gebrechlich sind, ein fortgeschrittenes Alter haben oder in Pflegeheimen oder anderen Langzeitpflegeeinrichtungen leben, haben ebenfalls ein hohes Risiko für eine schwere RSV-Infektion.