Zika-Virusinfektion

Beim Zika-Virus handelt es sich um eine durch Mücken übertragene Virusinfektion. Normalerweise verursacht sie zwar keine Symptome, aber sie kann auch zu Fieber, Ausschlag, Gelenkschmerzen oder einer Infektion der Membran führen, die das Weiße der Augen bedeckt (Konjunktivitis oder auch infektiöse Bindehautentzündung genannt). Bei Schwangeren kann eine Infektion mit dem Zika-Virus zu einer Mikrozephalie (einem schweren Geburtsfehler), Fehlbildungen der Augen und anderen Fehlbildungen beim Kind führen.

Das Zika-Virus wird von Mücken übertragen, doch es kann auch durch Geschlechtsverkehr und Vollbluttransfusionen übertragen werden. Schwangere können das Virus auch vor oder während der Geburt an ihr Kind weitergeben.

Falls Symptome des Zika-Virus auftreten, sind sie in der Regel leicht.

Zika wird aufgrund der Symptome des Patienten und seines aktuellen Reiseverhaltens vermutet, und die Bestätigung der Diagnose gründet sich auf den Ergebnissen von Blut- oder Urintests.

Es gibt keine bestimmte Behandlung für diese Infektion, doch Ruhe, viel Flüssigkeit und Paracetamol zur Senkung des Fiebers und Linderung der Schmerzen können helfen.

Am besten verhindert man eine Infektion mit dem Zika-Virus, indem man sich nicht von Mücken stechen lässt und ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Partner vermeidet, der sich infiziert hat oder sich infiziert haben könnte.

Wie die Viren, die Dengue-Fieber, Gelbfieber und Chikungunya-Fieber verursachen, ist auch das Zika-Virus ein Arbovirus, das durch eine bestimmte Mückenart der Gattung Aedes verbreitet wird. Diese Mücken brüten in Gebieten mit stehenden Gewässern. Sie ziehen es vor, Menschen zu stechen, und leben in deren Nähe. Dabei können sie in geschlossenen Räumen oder im Freien vorkommen. Tagsüber stechen sie in geschlossenen Räumen und in schattigen Außenbereichen aggressiv zu. Am aktivsten sind sie während der Stunden nach dem Sonnenaufgang und vor dem Sonnenuntergang. Sie stechen auch nachts.

Im Jahr 1947 wurde das Zika-Virus erstmals bei Affen im Zika-Wald in Uganda festgestellt. Bis zum ersten großen Ausbruch auf den südpazifischen Inseln 2007 war das Virus relativ unbekannt. Im Mai 2015 wurde eine lokale Übertragung in Südamerika gemeldet, dann in Mittelamerika und in der Karibik, bevor Ende November 2015 auch Mexiko erreicht wurde. Lokale Übertragung bedeutet, dass Menschen an ihrem Wohnort oder Arbeitsplatz von einer infizierten Mücke gestochen wurden, anstatt sich auf Reisen anzustecken.

Bis Mai 2017 wurden Fälle einer lokal übertragenen Zika-Virusinfektion in Miami-Dade County im Südosten Floridas und in Brownsville, Texas, gemeldet. Bis Dezember 2019 wurden in den kontinentalen Vereinigten Staaten keine neuen Fälle von lokal übertragenen Zika-Viren gemeldet. Zudem wurde die Infektion mit dem Zika-Virus auch bei Reisenden nachgewiesen, die nach einer Reise in Länder, in denen das Virus lokal übertragen wird, in die Vereinigten Staaten zurückkehrten.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geben Reisewarnungen heraus, wenn es zu Ausbrüchen kommt. Mit Stand vom Dezember 2019 gibt es keine Gebiete mit Zika-Ausbrüchen.

Übertragung des Zika-Virus Das Zika-Virus ist während der ersten Woche der Infektion im Blut vorhanden. Wenn eine Mücke eine infizierte Person sticht, nimmt sie das mit dem Virus versetzte Blut auf Das Virus vermehrt sich in der Mücke und wenn diese nach einigen Tagen eine andere Person sticht, kann sie das Virus auf diese Person übertragen. Wenn Personen von Reisen aus Gebieten, in denen das Zika-Virus verbreitet ist, nach Hause zurückkehren, kann das Zika-Virus in ihrem Blut sein. Personen, die in Gebieten mit der Aedes-Mücke leben, können von ihr gestochen worden sein und so das Virus auf andere Menschen in diesem Gebiet übertragen, was zu einer lokalen Übertragung des Zika-Virus führt. Obwohl das Zika-Virus in der Regel durch Mücken übertragen wird, gibt es auch andere Übertragungswege: Geschlechtsverkehr (vaginal, anal oder oral) und gemeinsame Verwendung von Sexspielzeug

Eine infizierte schwangere Mutter vor oder während der Geburt auf ihr ungeborenes Kind

Bluttransfusionen oder Organtransplantate In vielen Fällen können Personen mit einer Zika-Virusinfektion das Virus durch Geschlechtsverkehr übertragen: Wenn die Infektion nie Symptome verursacht

Bevor die Symptome bei ihnen einsetzen

Während die Symptome bei ihnen auftreten

Nachdem ihre Symptome abgeklungen sind Das Zika-Virus verbleibt länger in Samenflüssigkeit als im Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Es kann von infizierten Männern durch ungeschützten vaginalen, analen und oralen Geschlechtsverkehr (ohne Kondom) an ihre Sexualpartner (Männer oder Frauen) weitergegeben werden (siehe auch Zika: Sexuelle Übertragung und Vorbeugung). Selbst nachdem das Zika-Virus aus dem Blut oder Urin verschwunden ist, ist es noch in der Scheidenflüssigkeit vorhanden. Infizierte Frauen können das Virus während des Geschlechtsverkehrs an ihre männlichen Partner weitergeben. In Brasilien wurde eine Übertragung durch eine Vollbluttransfusion berichtet. In den USA wurden jedoch keine Fälle einer Übertragung durch Vollbluttransfusionen bestätigt. Das Zika-Virus kann während der Schwangerschaft oder um den Zeitpunkt der Geburt herum von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Aktuell gibt es keine Berichte über Säuglinge, die sich mit Zika ansteckten, als sie gestillt wurden. Obwohl man Erbinformationen des Zika-Virus in Muttermilch fand, überwiegen die Ernährungsvorteile der Muttermilch für den Säugling das dadurch bestehende Übertragungsrisiko. (Siehe Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Zika Transmission und World Health Organization [WHO]: Guideline: infant feeding in areas of Zika virus transmission, 2nd edition.)

Symptome einer Zika-Virusinfektion Die meisten Menschen, die sich mit dem Zika-Virus anstecken, haben keine Symptome. Viele wissen gar nicht, dass sie sich angesteckt haben. Wenn es zu Symptomen kommt, sind diese meist leicht. Infektionen, die schwerwiegend genug sind, um einen Krankenhausaufenthalt zu benötigen, sind selten. Todesfälle aufgrund eines Zika-Virus sind selten. Wussten Sie ... Zu den Symptomen einer Zika-Virusinfektion gehören Fieber, Konjunktivitis (infektiöse Bindehautentzündung), Gelenk- und Muskelschmerzen, Schmerzen hinter den Augen, Kopfschmerzen und ein roter, unebener Ausschlag. Die Symptome dauern 4 bis 7 Tage an. In seltenen Fällen kommt es nach einer Zika-Virusinfektion zum Guillain-Barré-Syndrom. Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine Nervenerkrankung, die zu Muskelschwäche und normalerweise vorübergehend zu einem kribbelnden, stechenden Gefühl oder zu einem Empfindungsverlust führt. Zika-Virusinfektion bei Babys von infizierten Müttern Eine Zika-Virusinfektion während der Schwangerschaft kann beim Kind zu einer Mikrozephalie oder anderen Problemen führen. Der Begriff Mikrozephalie bezeichnet einen abnorm kleinen Kopf. Dies liegt daran, dass das Gehirn nicht normal entwickelt und klein ist. Kinder, die vor der Geburt infiziert wurden, können neben Mikrozephalie noch viele andere Probleme aufweisen: Krampfanfälle

Entwicklungsverzögerungen (z. B. haben die Kinder möglicherweise Probleme mit dem Sprechen und sitzen, stehen und laufen möglicherweise später als erwartet)

Geistige Behinderung

Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen

Probleme beim Füttern, wie Schwierigkeiten beim Schlucken

Hörverlust

Sehprobleme In den Vereinigten Staaten wurden mehrere Fälle von Mikrozephalie mit dem Zika-Virus in Verbindung gebracht. Die Mütter der betroffenen Kinder haben sich wahrscheinlich angesteckt, als sie in ein Land reisten, in dem das Zika-Virus verbreitet ist. Fälle werden von den CDC und der WHO überwacht (siehe CDC: Zika cases in the United States; WHO: Countries and territories with current or previous Zika virus transmission). Mikrozephalie (Vergleich der Kopfgröße) Bild Bild mit freundlicher Genehmigung der Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. Die Infektion mit dem Zika-Virus kann andere Fehlbildungen im Gehirn und den Augen verursachen (einschließlich Katarakte). Infizierte Babys können überschüssige Haut auf der Kopfhaut und in seltenen Fällen Gelenke mit eingeschränkter Beweglichkeit haben (wie z. B. einen Klumpfuß).

Diagnose einer Zika-Virusinfektion Blut- und Urintests Ein Zika-Virus wird aufgrund der Symptome und der Reiseorte und -daten vermutet. Die Symptome einer Zika-Virusinfektion ähneln jedoch denen vieler tropischer Krankheiten (wie Malaria, Dengue-Fieber und andere Virusinfektionen, die von Mücken übertragen werden), und sie tritt in den gleichen Gebieten wie diese anderen Infektionen auf. Aus diesem Grund werden Tests benötigt, um eine Zika-Virusinfektion zu bestätigen. Das Virus kann mit Blut- oder Urintests festgestellt werden, wenn diese innerhalb einer oder zwei Wochen nach Ausbruch der Symptome durchgeführt werden. Diese Tests können die Methode der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zu Hilfe nehmen. Sie erhöht die Konzentration des viralen Erbguts, was den Virus erkennbarer macht. Außerdem werden Tests durchgeführt, um das Blut auf Antikörper gegen das Zika-Virus zu prüfen. Eine Routineuntersuchung auf eine Zika-Virusinfektion wird schwangeren Frauen, die keine Symptome aufweisen, nicht empfohlen. Bei Personen, die vor Kurzem in Gebiete mit starkem Zika-Virusbefall gereist sind oder mit jemandem Geschlechtsverkehr hatten, der einem hohen Risiko ausgesetzt ist, können Ärzte jedoch Tests empfehlen. Zurzeit werden Männer, die mit dem Zika-Virus in Kontakt gekommen sein könnten, nicht getestet, um zu prüfen, ob sie sich angesteckt haben, und somit besteht das Risiko, dass sie das Virus durch Geschlechtsverkehr übertragen. Stattdessen werden Maßnahmen zur Verhinderung einer Übertragung (wie Kondome) empfohlen, wenn Personen, die mit dem Zika-Virus in Kontakt gekommen sein könnten, Geschlechtsverkehr haben (einschließlich vaginalem, analem oder oralem Geschlechtsverkehr).

Behandlung der Zika-Virusinfektion Unterstützende Versorgung Es gibt kein bestimmtes antivirales Medikament gegen das Zika-Virus. Die Behandlung ist unterstützend. Hierzu zählt Folgendes: Ruhe

Flüssigkeit, um eine Dehydratation zu verhindern

Paracetamol zur Senkung des Fiebers und zur Linderung der Schmerzen Personen mit einer möglichen Zika-Virusinfektion sollten kein Aspirin oder andere nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) einnehmen, bis das Dengue-Fieber ausgeschlossen wurde. Wenn sie am Dengue-Fieber leiden und diese Arzneimittel anwenden, erhöht sich das Risiko übermäßiger Blutungen (Hämorrhagie). Die Blutgefäße werden durch Dengue-Fieber geschwächt, sodass sie leichter aufbrechen oder auslaufen, und NSRA hemmen die Blutgerinnung. Aufgrund des Risikos des Reye-Syndroms darf Kindern (unter 18 Jahren) auch kein Aspirin gegeben werden. Wenn das Zika-Virus bei Schwangeren festgestellt wird, kann ein Ultraschall empfohlen werden, der alle 3 bis 4 Wochen durchgeführt wird, um die Entwicklung des Fetus zu überwachen. Die Frauen können vom Arzt an einen Spezialisten für Pränatalmedizin oder für Infektionskrankheiten mit Fachkenntnis im Bereich Schwangerschaft verwiesen werden. Ärzte können die Entwicklung des Gehirns für zwei 2 Jahre oder länger nach der Geburt bei allen Säuglingen überwachen, die von Müttern geboren wurden, die mit dem Zika-Virus infiziert sind, unabhängig davon, ob die Säuglinge Symptome aufweisen oder nicht.

Vorbeugung gegen Zika-Virusinfektion Wenn möglich, sollten Schwangere NICHT in Gebiete mit anhaltenden Ausbrüchen des Zika-Virus reisen (siehe auch CDC: Pregnant Women and Zika). Wenn sie in solche Gebiete reisen, sollten schwangere Frauen mit ihrem Arzt über die Risiken einer Infektion mit diesem Virus und über die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen sprechen, wie sie sich vor Mückenstichen während der Reise schützen können. Obwohl die Forschung zur Entwicklung eines Impfstoffs Fortschritte macht, gibt es derzeit keine Impfung, die eine Infektion mit dem Zika-Virus verhindert. Vorbeugung der Übertragung des Zika-Virus durch Mücken Die Vorbeugung einer Zika-Virusinfektion hängt von der Mückenkontrolle in den Gebieten mit Zika-Virus und von der Vorbeugung von Mückenstichen ab, wenn man in solche Gebiete reist. Zur Vorbeugung von Mückenstichen sollten folgende Maßnahmen getroffen werden: Langärmelige Hemden und lange Hosen tragen

Aufhalten an Orten mit Klimaanlage oder mit Fliegengittern an den Fenstern oder Türen, wodurch Mücken ferngehalten werden

Schlafen in einem Bett mit Moskitonetz, wenn Fliegengitter oder Klimaanlage nicht ausreichen

Anwendung von Insektenabwehrmitteln auf der Haut, die bei der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde registriert sind und z. B. DEET (Diethyltoluamid) oder andere zugelassene Wirkstoffe enthalten

Behandlung von Kleidung und Ausrüstung mit permethrinhaltigem Insektengift (nicht direkt auf die Haut auftragen) Für Kinder werden die folgenden Maßnahmen empfohlen: Bei Kindern unter 2 Monaten kein Insektenabwehrmittel anwenden

Bei Kindern unter 3 Jahren keine Produkte anwenden, die Zitroneneukalyptus-Öl (Para-Menthan-Diol) enthalten

Bei älteren Kindern sollten die Erwachsenen sich das Abwehrmittel auf die eigenen Hände sprühen und dann auf die Haut des Kindes auftragen.

Kindern Kleidung anziehen, die ihre Arme und Beine bedeckt, oder Wiege, Kinderwagen oder Babytrage mit einem Moskitonetz bedecken

Insektenabwehrmittel bei Kindern nicht auf Hände, Augen oder Mund sowie auf Hautreizungen oder Verletzungen auftragen Vorbeugung der sexuellen Übertragung des Zika-Virus Das Zika-Virus kann von Männern an ihre Sexualpartner (Männer oder Frauen) und von Frauen auf Männer übertragen werden. Die CDC haben Empfehlungen zur Vorbeugung einer Übertragung des Zika-Virus während des Geschlechtsverkehrs herausgegeben (CDC: Zika: Sexuelle Übertragung und Vorbeugung). Für Schwangere sind die Maßnahmen zur Vorbeugung einer sexuellen Übertragung des Virus besonders wichtig. Wenn der Partner oder die Partnerin in einem Gebiet lebt, in dem das Zika-Virus verbreitet ist, oder dorthin gereist ist, sollte das Paar während der gesamten Schwangerschaft vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Sie sollten eines der folgenden Dinge tun: Auf Geschlechtsverkehr (vaginal, anal oder oral) verzichten

Während des Geschlechtsverkehrs (vaginal, anal oder oral) eine Barrieremethode zur Empfängnisverhütung durchgehend und korrekt anwenden Diese Empfehlung trifft ungeachtet dessen zu, ob der Partner Symptome aufweist oder nicht, da die meisten Zika-Virusinfektionen keine Symptome verursachen. Kommt es zu Symptomen, sind diese meist leicht. Die CDC geben auch Empfehlungen für Fälle heraus, wenn keine Schwangerschaft besteht. Die Zeitspanne unterscheidet sich für Männer und Frauen, da das Zika-Virus länger in Samenflüssigkeit bleibt als in anderen Körperflüssigkeiten. Männer, die in eine Gegend mit Fällen einer Übertragung des Zika-Virus gereist sind, sollten Folgendes tun: Nach der Rückkehr oder ab dem Beginn etwaiger Symptome bzw. ab dem Datum der Zika-Diagnose mindestens 3 Monate lang Kondome anwenden oder auf Geschlechtsverkehr verzichten. Frauen, die in eine Gegend mit Fällen einer Übertragung des Zika-Virus gereist sind, sollten Folgendes tun: Nach der Rückkehr oder ab dem Beginn etwaiger Symptome bzw. ab dem Datum der Zika-Diagnose mindestens 2 Monate lang Kondome anwenden oder auf Geschlechtsverkehr verzichten. Partner, die beide in eine Gegend mit Fällen einer Übertragung des Zika-Virus gereist sind, sollten Folgendes tun: Nach der Rückkehr der letzten Person oder ab dem Beginn etwaiger Symptome bzw. ab dem Datum der Zika-Diagnose bei einer der beiden Personen mindestens 3 Monate lang Kondome anwenden oder auf Geschlechtsverkehr verzichten. Zu den Barrieremethoden gehören Kondome (für den Mann und die Frau) sowie Lecktücher (für Oralverkehr). Diese Barrieren können das Risiko senken, sich während des Geschlechtsverkehrs mit dem Zika-Virus anzustecken. Damit Kondome und Lecktücher schützen, müssen sie korrekt angewendet werden. Sie sollten vor dem Geschlechtsverkehr übergezogen bzw. angelegt und erst danach entfernt werden (siehe Kondome). Sie sollten jedes Mal während des vaginalen, analen und oralen Geschlechtsverkehrs angewendet werden. Sexuelle Instrumente nicht zu teilen kann ebenfalls das Risiko einer sexuellen Übertragung senken. Siehe auch CDC: Zika: People Trying to Conceive.