Varizella-Impfstoff

Die Impfung gegen Windpocken (Varizellen) ist Teil des für Kinder empfohlenen Impfschemas (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Der Impfstoff wird als Injektion unter die Haut verabreicht. Es werden zwei Dosen gegeben: im Alter von 12 bis 15 Monaten und im Alter von 4 bis 6 Jahren. Die Impfung wird auch für alle Jugendlichen und Erwachsenen empfohlen, die weder die Windpocken hatten noch geimpft sind. Sie wird ihnen in 2 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen verabreicht (siehe CDC: Chickenpox Vaccination: What Everyone Should Know).

Bestimmte Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?). Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.

Weil der Impfstoff das Lebendvirus enthält, wird er schwangeren Frauen, Personen mit einem geschwächten Immunsystem oder Personen mit Knochenmarkkrebs oder Krebs des lymphatischen Systems nicht gegeben.