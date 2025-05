Bei schwerkranken Kleinkindern stationäre Behandlung im Krankenhaus und Isolation

Antibiotika

Schwer erkrankte Kleinkinder werden meist im Krankenhaus behandelt, weil sie so starke Atembeschwerden bekommen können, dass sie über einen Beatmungsschlauch künstlich beatmet werden müssen. Bei manchen muss Schleim aus dem Rachen abgesaugt werden. Andere brauchen zusätzlichen Sauerstoff und intravenös verabreichte Flüssigkeiten. Schwerkranke Kleinkinder werden in den ersten fünf Tagen der Antibiotikagabe in der Regel isoliert (um eine Ansteckung weiterer Personen durch das Einatmen virushaltiger Tröpfchen in der Luft zu verhindern – sogenannte respiratorische Isolation). Weil jede Störung einen Hustenanfall auslösen kann, werden diese Kinder in einen abgedunkelten, ruhigen Raum gelegt und so wenig wie möglich gestört.

Ältere Kinder mit leichter Infektion können zu Hause mit Antibiotika behandelt werden. Zu Hause behandelte Kinder sollten nach Einsetzen der Symptome und bis zu deren Abklingen mindestens 4 Wochen lang isoliert werden.

Hustenmittel sollten nicht angewendet werden. Sie nützen nicht wirklich und können unangenehme Nebenwirkungen verursachen.

Oral eingenommene Antibiotika wie Erythromycin und Azithromycin sind am hilfreichsten, wenn sie in der ersten Krankheitsphase verabreicht werden. Allerdings beginnt Keuchhusten oft mit Symptomen, die denen anderer Virusinfektionen ähneln, sodass die Diagnose in der Regel erst in den späteren Phasen gestellt wird.

Auch Infektionen wie Pneumonie und Ohrentzündungen, die bei Keuchhusten (Pertussis) als Komplikation auftreten können, werden mit Antibiotika behandelt.