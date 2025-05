Impfstoff gegen Grippe

Die Grippeimpfung wird für folgende Personengruppen empfohlen:

Alle Personen ab 6 Monaten

(Siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age und CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older.)

Die Grippeimpfung wird meist als Injektion des inaktivierten Virus in einen Muskel verabreicht. Sie ist auch als Nasenspray erhältlich und enthält in diesem Fall ein abgeschwächtes (attenuiertes) Lebendvirus.

Grippeepidemien beginnen gewöhnlich Ende Dezember bzw. im Winter. Darum sind September bis November die besten Monate für die Grippeimpfung. Es wurde ein Impfstoff gegen aviäre Influenza (Vogelgrippe) für den Fall entwickelt, dass das Virus die Fähigkeit erlangt, von Person zu Person übertragen zu werden.

Für Personen im Alter ab 65 Jahren wird ein Grippeimpfstoff empfohlen, der eine höhere Dosis des inaktivierten Virus enthält. Dieses Mittel wird als Injektion verabreicht.

Der Hauptgrund dafür, dass jemandem keine Grippeimpfung verabreicht wird, ist Folgendes:

Eine schwere oder lebensbedrohliche allergische Reaktion (wie eine anaphylaktische Reaktion) gegenüber einem der Bestandteile des Impfstoffs (mit Ausnahme von Eiern) oder gegenüber einer früheren Dosis eines beliebigen Grippeimpfstoffs.

Bestimmte andere Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?). Die Impfung per Nasenspray, die ein abgeschwächtes Lebendvirus enthält, wird beispielsweise nicht an folgende Personen verabreicht:

Kinder unter 2 Jahren oder Erwachsene ab 50 Jahren

Menschen mit geschwächtem Immunsystem, beispielsweise jene mit einer HIV-Infektion

Schwangere

Menschen, die keine Milz haben oder deren Milz funktionsgeschädigt ist

Kinder oder Jugendliche, die Aspirin oder andere Medikamente einnehmen, die Salicylate enthalten

Personen, die engen Kontakt mit einer Person mit einem stark geschwächten Immunsystem haben oder diese betreuen (es sei denn, der Kontakt wird nach der Verabreichung des Impfstoffes 7 Tage lang vermieden)

Menschen mit Cochlea-Implantat oder bei denen Rückenmarksflüssigkeit austritt

Personen, die in den vergangenen 2 Tagen ein antivirales Medikament gegen Influenza eingenommen haben

Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren, wenn sie an Asthma leiden oder in den letzten 12 Monaten Keuchatmung oder einen Asthmaanfall hatten

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.

Der Grippeimpfstoff kann geringe Mengen Ei enthalten, da viele der Wirkstoffe aus Viren hergestellt werden, die in Eiern gezüchtet wurden. Laut CDC sollten Personen mit einer Vorgeschichte von Eierallergien den Grippeimpfstoff trotzdem erhalten, unabhängig vom Schweregrad einer früheren Reaktion auf Eier. Jeder empfohlene Grippeimpfstoff kann unter Berücksichtigung des Alters und Gesundheitszustands der Person verwendet werden. Alle Impfstoffe, einschließlich des Grippeimpfstoffs, sollten von medizinischen Fachkräften verabreicht werden, die Zugang zu den richtigen Geräten haben, die zur Erkennung und Behandlung einer schweren allergischen Reaktion erforderlich sind.