Mpox (Affenpocken)

University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Mpox werden durch das Affenpockenvirus ausgelöst, das mit dem Pockenvirus verwandt ist und eine ähnliche, aber in der Regel mildere Erkrankung hervorruft.

Mpox werden durch das Affenpockenvirus ausgelöst, das mit dem Pockenvirus verwandt ist.

Das auffälligste Symptom ist ein Ausschlag.

Die Diagnose von Mpox wird in der Regel mithilfe einer Probe von einer Hautläsion und durch eine Untersuchung auf das genetische Material (DNS) des Virus gestellt.

Es ist eine Schutzimpfung gegen Mpox verfügbar.

Die Behandlung von Mpox zielt hauptsächlich auf die Linderung der Symptome ab, und antivirale Medikamente können hilfreich sein.

(Siehe auch Übersicht über Virusinfektionen.)

Affenpocken und Pocken sind Teil einer Gruppe von Viren, die Orthopoxviren genannt werden. Sie sind nicht mit den Windpocken verwandt, die durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht werden, das einer anderen Gruppe von Viren angehört.

Trotz seines Namens steckt man sich mit dem Affenpockenvirus nicht bei Affen an. Obwohl das Reservoir (ein Tier, das die Infektionsquelle ist) unbekannt ist, sind die wahrscheinlichsten tierischen Infektionsquellen kleine Nagetiere (z. B. Eichhörnchen), die in den Regenwäldern Afrikas, hauptsächlich in West- und Zentralafrika, leben. Die durch Mpox verursachte Krankheit wurde ursprünglich auch als „Affenpocken“ bezeichnet, aber im November 2022 führte die Weltgesundheitsorganisation den Namen „Mpox“ für die durch das Virus verursachte Erkrankung ein (siehe WHO recommends new name for monkeypox disease).

Im Jahr 2022 wurden Fälle von Mpox in etwa 70 Ländern gemeldet, in denen es normalerweise keine Affenpocken-Infektionen gibt, darunter in mehreren europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Dies stellt eine neue Situation dar, da die fortwährende Übertragung der Mpox von Mensch zu Mensch vorher hauptsächlich in Afrika stattgefunden hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch von Mpox im Jahr 2022 zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt (siehe WHO: Monkeypox Outbreak 2022). Die Anzahl der neuen Mpox-Fälle in den Vereinigten Staaten ist seit dem Höchststand im August 2022 drastisch zurückgegangen.

Medizinische Organisationen untersuchen derzeit, wie die Menschen während des Ausbruchs 2022 mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und wie sich die Infektion ausbreitet. Viele Fälle sind bei Männern aufgetreten, die Sex mit Männern haben, aber es ist nicht bekannt, ob sich dieses Muster fortsetzen wird und ob die Infektion sexuell übertragen wird.

Früher wurde eine Infektion mit Mpox hauptsächlich als vereinzelt auftretende Fälle in Afrika und gelegentliche Epidemien beobachtet. Die meisten Fälle sind in der Demokratischen Republik Kongo aufgetreten.

Seit den 2000er-Jahren nimmt die Anzahl der Fälle in Afrika allmählich zu. Die Gründe dafür umfassen möglicherweise Folgendes:

Pockenimpfungen, die einen Schutz vor Mpox boten, werden nicht mehr durchgeführt.

Gegenden, in denen tierische Träger des Virus leben, werden durch Menschen besiedelt.

Vor 2022 wurden Fälle außerhalb Afrikas direkt mit Reisen nach West- und Zentralafrika in Verbindung gebracht, oder mit Tieren, die aus dieser Region importiert wurden. In den USA kam es 2003 zu einem Ausbruch von Mpox, als infizierte Nagetiere als Haustiere aus Afrika importiert wurden. Die Nagetiere übertrugen das Virus an Präriehunde, die als Haustiere gehalten wurden und so Menschen im Mittleren Westen infizierten.

Mpox verbreiten sich auf wenigen Wegen (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 2022 U.S. Mpox Outbreak). Sie können folgendermaßen von Mensch zu Mensch übertragen werden:

Direkter Kontakt mit dem infektiösen Ausschlag, dem Wundschorf oder mit Körperflüssigkeiten

Atemwegssekrete, bei längerem, engen persönlichen Kontakt oder bei intimem körperlichen Kontakt, wie Küssen, Kuscheln oder Geschlechtsverkehr

Berührung von Gegenständen (wie Kleidung oder Bettwäsche), die zuvor mit dem infektiösen Ausschlag oder mit infektiösen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind

Über die Plazenta (von der Schwangeren auf den Fötus)

Mpox können sich ausbreiten, wenn Menschen mit infizierten Tieren in Kontakt kommen, wahrscheinlich durch Bisse oder Kratzer dieser Tiere, oder durch die Zubereitung und den Verzehr von infiziertem Tierfleisch.

Symptome von Mpox Mpox verursachen Symptome, die an Pocken erinnern. Wie bei Pocken beginnt der durch Mpox hervorgerufene Ausschlag auch erst als flache rote Flecken. Die Flecken verwandeln sich dann in Blasen, die mit Eiter gefüllt sind (es bilden sich Pusteln). Nach mehreren Tagen bilden die Pusteln eine Kruste. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Im Verlauf des weltweiten Ausbruchs 2022 begann der Ausschlag jedoch oft an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. Die Erkrankung beginnt mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, extremer Erschöpfung und, im Gegensatz zu den Pocken, deutlich erkennbaren geschwollenen Lymphknoten. Diese Symptome können vor, während oder nach dem Auftreten des Ausschlags auftreten. Von Mpox Betroffene ziehen sich mit größerer Wahrscheinlichkeit weitere Infektionen zu. Bei manchen Patienten mit Mpox kommt es zu bakteriellen Infektionen von Haut und Lunge. Die Krankheit nimmt in der Regel einen milderen Verlauf als Pocken, kann aber auch zum Tod führen. Während des Ausbruchs im Jahr 2003 in den USA waren keine Todesfälle zu verzeichnen. Bei dem Ausbruch im Jahr 2022 gab es unter Tausenden von Krankheitsfällen einige Todesfälle. Die Symptome können 1 bis 2 Wochen nach der Infektion einsetzen, aber es kann auch bis zu 3 Wochen dauern, bis die Symptome auftreten. Die Betroffenen sind von dem Zeitpunkt an infektiös (d. h., sie können das Virus auf eine andere Person übertragen), an dem die Symptome einsetzen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Läsionen verkrustet und die Wundschorfe abgefallen sind, sodass gesunde Haut zum Vorschein kommt. Dies dauert in der Regel 2 bis 4 Wochen. Mpox Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr DR: MED. RICHARD USATINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention. Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild der U.K. Health Security Agency Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr Bild des NHS England High Consequence Infectious Disease Network Mpox Der durch Mpox verursachte Ausschlag ähnelt dem von Pocken. Vor dem Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals im Gesicht und breitete sich auf andere Körperteile aus, einschließlich der Handflächen und der Fußsohlen. Die an jeglichen Körperteilen auftretenden Hautläsionen waren alle ähnlich und traten in Gruppen auf. Beim weltweiten Ausbruch 2022 begann der Ausschlag oftmals an den Genitalien oder im Mund, war oft schmerzhaft und breitete sich nicht aus oder durchlief nicht die typischen weiteren Krankheitsstadien. ... Erfahren Sie mehr DR: MED. RICHARD USATINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnose von Mpox Mpox werden als mögliche Ursache der Symptome bei allen Betroffenen erwogen, die einen Ausschlag haben, der typisch ist für eine Infektion für Mpox. Die Diagnose von Mpox wird in der Regel mithilfe einer Probe von einer Hautläsion und durch eine Untersuchung auf das genetische Material (DNS) des Virus gestellt. Bei anderen Tests, die zur Feststellung der Affenpocken bei möglicherweise Betroffenen dienen, werden Proben des infizierten Gewebes an ein Labor geschickt, um das Virus dort zu züchten (zu kultivieren) und zu analysieren. Blutproben werden auf Antikörper gegen das Affenpockenvirus getestet und eine Probe des infizierten Gewebes wird unter dem Mikroskop untersucht.

Behandlung von Mpox Die Behandlung von Mpox zielt hauptsächlich auf eine Linderung der Symptome ab. Es gibt keine bewährte sichere Behandlung bei einer Infektion mit Mpox. Die Virostatika Tecovirimat, Cidofovir oder Brincidofovir können nützlich sein, sind aber als Behandlungsmethode von Mpox noch nicht wissenschaftlich untersucht worden.

Vorbeugung vor Mpox Zwei Impfstoffe zur Vorbeugung vor Pocken können zur Vorbeugung einer Infektion mit Mpox eingesetzt werden: JYNNEOS und ACAM2000 (siehe CDC: Mpox Vaccination Basics). Frühere Daten aus Afrika deuten darauf hin, dass der Pockenimpfstoff auch Mpox zu mindestens 85 % verhindert, da das Affenpockenvirus eng mit dem Virus verwandt ist, das die Pocken verursacht. Eine Pockenimpfung kann Menschen in Gegenden angeboten werden, in denen ein hohes Risiko besteht, Mpox ausgesetzt zu sein oder in denen es örtliche Ausbrüche gibt, sowie medizinischen Fachkräften, die mit infizierten Personen in Kontakt kommen. JYNNEOS ist ein abgeschwächtes (attenuiertes) Lebendimpfstoffvirus, das sich in der Person, die es erhält, nicht vermehrt. JYNNEOS ist der Hauptimpfstoff, der in den Vereinigten Staaten während des aktuellen Ausbruchs verwendet wird. Er wird zur Vorbeugung von Mpox bei Erwachsenen ab 18 Jahren verwendet, die ein hohes Risiko für Mpox aufweisen, oder nach einer kürzlich bekannten oder vermuteten Exposition gegenüber Mpox. JYNNEOS kann auch Menschen verabreicht werden, die ein hohes Risiko für eine soziale Exposition gegenüber Mpox im Rahmen von lokalen Ausbrüchen aufweisen. Personen mit einem geschwächten Immunsystem können den JYNNEOS-Impfstoff erhalten (im Gegensatz zu ACAM2000), aber möglicherweise sprechen sie nicht so gut darauf an. Der Impfstoff ACAM2000 enthält Lebendviren, die mit dem Pockenvirus verwandt sind und eine Kreuzimmunität gegenüber das Affenpocken- und das Pockenvirus aufbauen. Es wird Menschen verabreicht, die ein hohes Risiko haben, sich mit Mpox (oder Pocken) anzustecken. Zur Verabreichung von ACAM2000 sticht der Arzt in rascher Abfolge 15-mal mit einer zuvor in den Impfstoff getauchten Spezialnadel in eine Hautstelle. Eine Impfung mit ACAM2000 ist gefährlich und wird bei manchen Menschen nicht empfohlen, insbesondere bei Personen mit den folgenden Risikofaktoren: Geschwächtes Immunsystem (z. B. Personen, die AIDS haben oder Immunsuppressiva einnehmen)

Hauterkrankungen (insbesondere atopische Dermatitis [Ekzem])

Augenentzündung

Herzerkrankung

Kinder unter 1 Jahr

Schwangerschaft Menschen mit Mpox, die nicht ins Krankenhaus eingewiesen werden, sollten sich wie folgt verhalten: Bleiben Sie zu Hause in Isolation, bis die Läsionen abgeklungen sind und der Wundschorf abgefallen ist und sich eine frische Schicht intakter Haut gebildet hat.

Direkten körperlichen Kontakt mit anderen Menschen und mit Tieren vermeiden

Benutzen Sie potenziell kontaminierte Gegenstände wie Bettwäsche, Handtücher, Kleidung, Trinkgläser oder Essbesteck nicht gemeinsam mit anderen Personen. Reinigen und desinfizieren Sie Oberflächen und Gegenstände, die häufig berührt werden.

Tragen Sie eine Maske, wenn zu Hause ein enger Kontakt mit anderen Personen notwendig ist. Für detailliertere Informationen darüber, wie man sich nach der Diagnose von Mpox zu Hause sicher isolieren kann, siehe CDC: Mpox: Isolation und Infektionskontrolle: zu Hause.