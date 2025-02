Die Symptome von Pneumokokken-Infektionen variieren je nach Ort der Infektion.

Die meisten Pneumokokken-Infektionen sind an den folgenden Orten angesiedelt:

In der Lunge (Pneumonie)

Im Mittelohr (Mittelohrentzündung, besonders häufig bei Kindern)

In den Nasennebenhöhlen (Sinusitis)

Die Bakterien können auch die Blutbahn befallen und sich darüber weiter ausbreiten (wo sie eine sogenannte Bakteriämie hervorrufen). Infektionen können auch in den Geweben auftreten, die das Gehirn und Rückenmark umgeben (Meningitis), oder seltener an den Herzklappen (Endokarditis), an Knochen, Gelenken oder in der Bauchhöhle.

Pneumokokken-Pneumonie Die Symptome einer Pneumokokken-Pneumonie setzen häufig plötzlich ein. Die Betroffenen haben Fieber, Schüttelfrost, ein allgemeines Krankheitsgefühl (Unwohlsein), Atemnot und Husten. Der durch den Husten herausgebrachte Auswurf ist rostrot. Häufig haben die Betroffenen scharfe, stechende Schmerzen auf einer Seite des Brustkorbs. Verschlimmert werden die Schmerzen durch tiefe Atmung und Husten. Bei etwa 40 Prozent der Patienten sammelt sich Flüssigkeit im Raum zwischen den beiden Membranen an, welche die Lunge umgeben (eine Erscheinung, die als Pleuraerguss bezeichnet wird). Dadurch können sich die Schmerzen im Brustkorb und die Atembeschwerden verschlimmern. Mit einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs wird nach Anzeichen für eine Lungenentzündung gesucht. Eine Probe des Auswurfs wird unter dem Mikroskop untersucht. Möglicherweise wird eine Probe des Auswurfs, des Eiters oder eine Blutprobe ins Labor geschickt, wo Bakterienkulturen angelegt werden. Pneumokokken sind leicht feststellbar. Es wird auch geprüft, welche Antibiotika am wirksamsten sind (ein Prozess, der als Resistenzprüfung bezeichnet wird).

Pneumokokken-Meningitis Menschen mit einer von Pneumokokken ausgelösten Hirnhautentzündung bzw. Meningitis leiden unter Fieber, Kopfschmerzen und einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Sie haben eine Genickstarre, durch die Hals- und Kopfbewegungen schmerzhaft und schwierig sind, jedoch sind diese Beschwerden zu Beginn der Erkrankung nicht immer ersichtlich. Anders als ältere Kinder und Erwachsene haben die meisten Kleinkinder mit Meningitis (Hirnhautentzündung) keinen steifen Nacken. Sie sind möglicherweise nur etwas zurückhaltend beim Essen und gereizt oder lustlos. Pneumokokken-Meningitis kann u. a. folgende Komplikationen mit sich bringen: Hörverlust (bei bis zu 50 Prozent der Betroffenen)

Krampfanfälle

Lernbehinderungen

Geistige Funktionsstörung Zur Diagnose der Pneumokokken-Meningitis ist eine Lumbalpunktion erforderlich, bei der eine Probe der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) entnommen wird. Die Probe wird nach Anzeichen auf eine Infektion, wie weiße Blutkörperchen und Bakterien, untersucht.

Pneumokokken-Mittelohrentzündung Eine durch Pneumokokken hervorgerufene Mittelohrentzündung verursacht Ohrenschmerzen und eine Rötung und Vorwölbung des Trommelfells oder Eiter hinter dem Trommelfell. Eine solche Infektion kann Folgendes auslösen: Leichter Hörverlust

Gleichgewichtsstörungen

Verletzung (Perforation) des Trommelfells

Infektionen der Schädelknochen in der Nähe des Ohrs (Mastoiditis)

Infektion des Innenohrs (Labyrinthitis) Pneumokokken-Bakterien verursachen etwa 30 bis 40 Prozent aller Fälle von Mittelohrentzündungen bei Kindern. Die Pneumokokken-Mittelohrentzündung kehrt häufig wieder. Die Diagnose der Pneumokokken-Mittelohrentzündung basiert auf Symptomen und dem Ergebnis einer körperlichen Untersuchung. Gewöhnlich werden keine Kulturen angelegt und auch keine weiteren Untersuchungen durchgeführt.

Pneumokokken-Sinusitis Eine Pneumokokken-Sinusitis betrifft meist die Nebenhöhlen in den Wangenknochen (Kieferhöhlen) und beide Seiten der Nasenhöhle (der Siebbeinhöhlen). Die Infektion verursacht Schmerzen in der Nebenhöhle und Eiterausfluss aus der Nase. Die Infektion kann chronisch werden. Die Infektion kann in den Schädel gelangen und Komplikationen verursachen, wie z. B.: Blutgerinnsel bestimmter wichtiger Venen im Gehirn (wie z. B. Thrombose des Sinus cavernosus)

Hirn-, Epidural- oder Subduralabszesse (Eitertaschen)

Meningitis (Hirnhautentzündung) Die Diagnose einer Sinusitis wird anhand der typischen Symptome gestellt. Eine Computertomografie (CT) wird durchgeführt, wenn Patienten Symptome von Komplikationen aufweisen oder wenn die Patienten an einer chronischen Nebenhöhlenentzündung leiden.