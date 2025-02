Auf Reisen in Regionen, wo Malaria vorkommt, sollten Medikamente zur Vorbeugung vor Malaria (Malariaprophylaxe) eingenommen werden. Mit der Einnahme vorbeugender Medikamente wird vor Beginn der Reise begonnen und während des Aufenthaltes sowie eine Zeit lang (je nach Medikament unterschiedlich), nachdem die Person das Risikogebiet verlassen hat, fortgefahren. Vorbeugende Medikamente senken das Malariarisiko, sie beseitigen es aber nicht. Es gibt mehrere Medikamente, die verwendet werden können, um Malaria vorzubeugen (und zu behandeln).

Medikamentenresistenz ist ein ernsthaftes Problem, insbesondere, wenn sie das gefährliche Plasmodium falciparum oder in einigen Gegenden der Welt Plasmodium vivax betrifft. Darum variiert die Wahl der Medikamente zur Prävention je nach geografischer Region. Informationen über Reisen in bestimmte Regionen sind über die Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Malaria and Travelers und Malaria Information and Prophylaxis, by Country erhältlich.

Zur Malariaprophylaxe werden am häufigsten die folgenden Medikamente eingesetzt:

Kombination von Atovaquon und Proguanil (in einer Tablette)

Doxycyclin

Die Wirksamkeit dieser beiden Mittel ist ähnlich, aber die Nebenwirkungen variieren. Atovaquon plus Proguanil ist im Allgemeinen besser verträglich als Doxycyclin (siehe Nebenwirkungen von Medikamenten gegen Malaria).

Mit der täglichen Einnahme von Atovaquon-Proguanil als Einzeltablette wird 1 bis 2 Tage vor Reisebeginn begonnen. Das Prophylaxe-Medikament wird während des Aufenthaltes in einem Gebiet, in dem Malaria bekanntermaßen auftritt, sowie nach Verlassen des Gebietes 7 Tage lang fortgesetzt. Dieses Medikament wird am besten vertragen, hat aber ebenfalls Nebenwirkungen. Es ist für schwangere oder stillende Frauen und für Kinder, die weniger als 5 kg wiegen, nicht geeignet. Malariaschübe infolge einer Infektion mit Plasmodium vivax oder Plasmodium ovale werden damit nicht unterbunden.

Mit der täglichen Einnahme von Doxycyclin wird 1 bis 2 Tage vor einer Reise in ein Endemiegebiet begonnen. Das Prophylaxe-Medikament wird während des Aufenthaltes in einem Gebiet, in dem Malaria bekanntermaßen auftritt, sowie nach Verlassen des Gebietes 4 Wochen lang täglich fortgesetzt. Sie wird in der Regel gut vertragen, hat aber Nebenwirkungen. Sie ist für Kinder unter 8 Jahren und schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet. Malariaschübe infolge einer Infektion mit Plasmodium vivax oder Plasmodium ovale werden damit nicht unterbunden.

Weitere medikamentöse Behandlungsoptionen zur Malariaprophylaxe sind Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin, Primaquin und Tafenoquin.

Mit der wöchentlichen Einnahme von Chloroquin wird 1 bis 2 Wochen vor Reisebeginn begonnen. Das Prophylaxe-Medikament wird während des Aufenthaltes wöchentlich sowie nach Verlassen des Malariagebietes 4 Wochen lang fortgesetzt. In den wenigen Gebieten, in denen Plasmodium-Arten noch keine Resistenz gegen Chloroquin entwickelt haben, wird dieses Präparat zur Malariaprophylaxe verwendet. Chloroquin ist das einzige prophylaktisch wirkende Medikament, das unbedenklich von schwangeren Frauen eingenommen werden kann. Schwangeren Frauen wird von Ärzteseite daher abgeraten, in Gebiete zu reisen, wo Plasmodium-Arten gegen Chloroquin resistent sind.

Hydroxychloroquin, das auch zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen angewendet wird, ist gegen dieselben Plasmodium-Arten wirksam wie Chloroquin.

Mit der wöchentlichen Einnahme von Mefloquin wird 2 Wochen vor Reiseantritt begonnen. Das Prophylaxe-Medikament wird während des Aufenthaltes sowie nach Verlassen des Malariagebietes 4 Wochen lang fortgesetzt. Mefloquin eignet sich in vielen Gegenden als Prophylaxe, wird aber nur selten angewendet, da es starke psychiatrische und andere Nebenwirkungen haben kann. Es ist unwirksam oder weniger wirksam zur Vorbeugung gegen Plasmodium falciparum in Südostasien (und manchmal auch anderswo).

Primaquin ist eine weitere Alternative zur Prophylaxe, hauptsächlich für Reisende in Gebiete, in denen Malaria hauptsächlich von Plasmodium vivax verursacht wird. Bevor dieses Medikament verordnet wird, muss allerdings ein Bluttest auf eine relativ häufige Enzymmangelerkrankung durchgeführt werden, dem sogenannten Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel) (siehe die Tabelle Mehr zu einigen Ursachen für Anämie). Personen mit G6PD-Mangel sollten Primaquin nicht einnehmen, weil das Medikament zum Abbau der roten Blutkörperchen führen kann. Die tägliche Einnahme von Primaquin wird 1 bis 2 Tage vor Reisebeginn begonnen. Die Prophylaxe wird während des Aufenthaltes täglich sowie nach Verlassen des Malariagebietes 7 Tage lang fortgesetzt. Primaquin als 14-tägige Behandlung wird auch zur Vorbeugung von wiederkehrenden Malariaschüben bei Reisenden genommen, die andere Antimalariamittel (z. B. Doxycyclin oder Atovaquon-Proguanil) einnehmen und die vorher massiv einer Infektion mit Plasmodium vivax oder Plasmodium ovale ausgesetzt waren.

Tafenoquin ist eine alternative Malaria-Prophylaxe für Menschen (ab 18 Jahren), die in eine Gegend reisen, in der Malaria verbreitet ist. Wie bei Primaquin muss allerdings erst ein Bluttest durchgeführt werden, bevor das Medikament verordnet wird, um eine relativ häufig auftretende Enzymmangelerkrankung, den sogenannten G6PD-Mangel (Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase), festzustellen. Personen mit G6PD-Mangel sollten Tafenoquin nicht einnehmen, weil das Medikament zum Abbau der roten Blutkörperchen führen kann. Tafenoquin wird über 3 Tage vor der Reise einmal täglich eingenommen. Die Betroffenen nehmen das Medikament alle 7 Tage während des Aufenthalts und nach ihrer Rückkehr noch einmal 7 Tage nach der letzten während der Reise eingenommenen Dosis ein. Eine Einmaldosis Tafenoquin wird auch angewendet, um Malariaschübe bei Reisenden zu verhindern, die andere Antimalariamittel (z. B. Doxycyclin oder Atovaquon-Proguanil) einnehmen und Plasmodium vivax oder Plasmodium ovale massiv ausgesetzt waren.

Impfung: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt die breite Anwendung des Malariaimpfstoffs RTS,S/AS01 (RTS,S) bei Kindern in Afrika südlich der Sahara und in anderen Regionen mit mäßiger bis hoher Übertragung von Malaria durch den Erreger Plasmodium falciparum. (Siehe WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk.)