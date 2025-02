Tests zur Identifizierung des Virus

Ärzte vermuten COVID-19 bei Personen, die Symptome der Infektion zeigen. Ein vor Kurzem stattgefundener enger Kontakt mit jemandem, der an COVID-19 erkrankt ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Personen, die den Verdacht haben, an COVID‑19 erkrankt zu sein, sollten vor einem Test und vor der Ankunft in einer Klinik erst ihren Arzt anrufen, damit geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können.

Die folgenden Personen sollten auf COVID-19 getestet werden (siehe auch COVID-19-Test):

Menschen mit Symptomen von COVID-19

Personen, die engen Kontakt mit einer COVID-19-infizierten Person hatten, aber keine Symptome aufweisen, sollten sich bis mindestens 5 Tage nach dieser Exposition testen lassen. Das Tragen einer Maske wird solange empfohlen, bis negative Testergebnisse vorliegen.

Personen, die aufgrund von Anforderungen an der Schule, am Arbeitsplatz, in einer Gesundheitseinrichtung oder vonseiten der Regierung zum Testen aufgefordert werden

Personen, die an Aktivitäten teilnahmen, durch die sie einem höheren Risiko für COVID-19 ausgesetzt waren, wie z. B. bei der Teilnahme an gesellschaftlichen Großveranstaltungen oder in überfüllten Innenräumen ohne ordnungsgemäßes und konsequentes Tragen einer Maske, sollten sich ebenfalls testen lassen.

Es gibt 2 Arten von Tests zur Diagnose einer COVID-19-Infektion:

NAAT (Nukleinsäureamplifikationstests)

Antigentests

Es gibt mehrere Arten von NAAT. RT-PCR-Tests (Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit), oft einfach PCR-Tests genannt, sind die Art von NAAT mit der höchsten Sensitivität und Spezifität, was bedeutet, dass sie genauer sind und daher als erster Test auf COVID-19 bevorzugt werden. RT-PCR-Tests können mit Sekreten der oberen und unteren Atemwege durchgeführt werden (Proben aus Nasen- oder Rachenabstrichen oder Speichel), in denen das Virus nachgewiesen werden kann. Die Testanweisungen müssen sorgfältig befolgt werden.

Antigentests können zu Hause oder in Gesundheitseinrichtungen durchgeführt werden, sind aber im Allgemeinen weniger genau als NAAT, einschließlich RT-PCR-Tests. (Siehe auch FDA: At-Home COVID-19 Antigen Tests-Take Steps to Reduce Your Risk of False Negative Results.) Daher kann es notwendig sein, bestimmte Ergebnisse von Antigentests (z. B. einen negativen Test bei einer Person mit Symptomen) mit einem RT-PCR-Test oder einem anderen NAAT zu bestätigen. Bei vielen Antigentest-Kits wird auch empfohlen, den Test über mehrere Tage zu wiederholen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine etwaige Infektion nachgewiesen wird. Außerdem kann mit einigen Tests die Omikron-Variante oder eine andere aufkommende Variante nicht nachgewiesen werden (siehe FDA: SARS-CoV-2 Viral Mutations: Impact on COVID-19 Tests).

Eine weitere Art von Test wird Antikörpertest genannt. Antikörpertests (auch als serologische Tests bezeichnet) werden nicht angewendet, um akute Infektionen zu diagnostizieren. Antikörpertests tragen dazu bei, festzustellen, ob die getestete Person kürzlich infiziert war. Dies ist für die Nachverfolgung von Infektionsfällen und für die Erforschung des Virus wichtig.