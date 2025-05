Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV)

Einmal im Körper, heften sich die HI-Viren an verschiedenen Typen weißer Blutkörperchen an. Die wichtigsten sind bestimmte T-Helfer-Lymphozyten (T-Zellen). T-Helfer-Lymphozyten aktivieren und koordinieren andere Zellen des Immunsystems. An der Oberfläche haben diese Lymphozyten einen Rezeptor (CD4), der dem HIV ermöglicht, sich an sie anzuheften. Daher werden diese T–Helfer-Lymphozyten als CD4+-Zellen bezeichnet.

HIV ist ein Retrovirus. Das heißt, es speichert seine Erbinformationen in Ribonukleinsäure (RNA). Befindet sich das Virus im Inneren eines CD4+-Lymphozyten, stellt es mithilfe eines Enzyms, der reversen Transkriptase, eine Kopie seiner RNA her, die jedoch aus Desoxyribonukleinsäure (DNA) besteht. Das HI-Virus mutiert an diesem Punkt sehr leicht, da die reverse Transkriptase während des Umschreibens der HIV-RNA zu DNA recht fehleranfällig ist. Aufgrund dieser Veränderungen ist HIV schwieriger zu kontrollieren, weil die vielen Mutationen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass HI-Viren entstehen, die sich den Angriffen des Immunsystems bzw. antiviraler Medikamente widersetzen können.

Die HIV-DNA-Kopie wird anschließend in die DNA des infizierten Lymphozyten eingebaut. Das Virus benutzt dann die genetische Maschinerie des Lymphozyten, um sich zu vermehren (replizieren). Der Lymphozyt wird schließlich zerstört. Jeder infizierte Lymphozyt produziert Tausende neuer Viren, die andere Lymphozyten infizieren und diese ebenfalls zerstören. Innerhalb weniger Tage oder Wochen enthalten Blut und Genitalflüssigkeiten eine große Zahl von HI-Viren, und die Anzahl an CD4+-Lymphozyten kann deutlich verringert sein. Weil die Anzahl an Viren im Blut und in Genitalflüssigkeiten kurz nach einer HIV-Infektion so groß ist, können neu infizierte Menschen HIV leicht auf andere Personen übertragen.

Lebenszyklus des humanen Immundefizienz-Virus (vereinfacht)

Wenn die HIV-Infektion die CD4+-Lymphozyten vernichtet, schwächt sie die körpereigene Abwehrkraft, die ansonsten den Körper vor Infektionen und Krebs schützt. Diese Schwächung des Immunsystems ist unter anderem der Grund, warum der Körper die HIV-Infektion nicht sofort bekämpfen kann. Das Immunsystem kann jedoch reagieren. Innerhalb von ein bis zwei Monaten nach Einsetzen der Infektion produziert der Körper Lymphozyten und Antikörper, die dazu beitragen, die Zahl der HI-Viren im Blut zu senken und die Infektion unter Kontrolle zu halten. Aus diesem Grund kann es sein, dass eine unbehandelte HIV-Infektion durchschnittlich etwa 10 Jahre lang (von 2 bis über 15 Jahre lang) keine oder nur wenige leichte Symptome hervorruft.

Das HI-Virus infiziert auch andere Zellen, wie beispielsweise Zellen in Haut, Gehirn, Genitaltrakt, Herz und Nieren, worauf auch diese Organe krank werden.

Anzahl der CD4-positiven Lymphozyten Die Anzahl der CD4+-Lymphozyten im Blut (CD4-Wert) hilft dabei, Folgendes zu bestimmen: Wie gut das Immunsystem den Körper vor Infektionen schützen kann

Wie schwer der Schaden ist, den HI-Viren verursachen Gesunde Menschen haben einen CD4-Wert von etwa 500 bis 1000 Zellen in einem Mikroliter Blut. In den ersten Monaten nach der Infektion ist die Anzahl an CD4+-Lymphozyten normalerweise reduziert. Nach etwa 3 bis 6 Monaten stabilisiert sich die CD4-Zahl, aber ohne Behandlung sinkt sie in der Regel weiter – zuerst langsam, später schnell. Wenn die CD4-Zahl auf unter 200 Zellen pro Mikroliter Blut sinkt, gelingt es dem Immunsystem kaum noch, gegen gewisse Infektionen anzukämpfen (z. B. gegen die Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie). Die meisten dieser Infektionen treten bei gesunden Personen selten, bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem dagegen häufig auf. Sie werden als opportunistische Infektionen bezeichnet, da sie ein geschwächtes Immunsystem ausnutzen. Ein Absinken unter 50 Zellen pro Mikroliter Blut ist besonders gefährlich, weil häufig zusätzliche opportunistische Infektionen auftreten, die schnell schweren Gewichtsverlust, Blindheit oder den Tod herbeiführen können. Dabei handelt es sich u. a. um folgende Infektionen: Zytomegalievirus-Infektionen

Infektionen mit dem Mycobacterium-avium-Komplex