Der Rotavirus-Impfstoff ist Teil des für Kinder empfohlenen Impfschemas (siehe CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Dieser Impfstoff wird oral verabreicht. Es werden zwei oder 3 Dosen (je nach Formulierung) im Alter von 2 und 4 Monaten oder im Alter von 2, 4 und 6 Monaten gegeben.

Personen, die eine schwere allergische Reaktion auf eine frühere Dosis des Impfstoffs oder eines seiner Bestandteile hatten, sollten den Rotavirusimpfstoff nicht erneut erhalten.

Bestimmte Erkrankungen können einen Einfluss darauf haben, ob und wann Betroffene geimpft werden (siehe auch CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?). Der Rotavirusimpfstoff sollte beispielsweise Kleinkindern mit bestimmten Immunschwächekrankheiten oder einer Darminvagination (ein Leiden, bei dem ein Darmabschnitt in einen anderen rutscht) nicht verabreicht werden.

Wenn Menschen eine vorübergehende Erkrankung haben, warten Ärzte normalerweise mit der Impfung, bis die Erkrankung abgeklungen ist.