Funzione endocrina

La principale funzione delle ghiandole endocrine è quella di secernere ormoni direttamente nel flusso sanguigno. Gli ormoni sono sostanze chimiche che influenzano l’attività di un’altra parte del corpo (bersaglio). In pratica, agiscono come messaggeri che controllano e coordinano le attività in tutto l’organismo. (Vedere anche Ghiandole endocrine)

Raggiunto il bersaglio, gli ormoni si legano a un recettore con un meccanismo simile a quello della chiave che entra nella sua serratura. Una volta legatosi al proprio recettore, l’ormone trasmette un messaggio che stimola l’organo bersaglio a compiere una specifica azione. I recettori degli ormoni possono essere localizzati nel nucleo o sulla superficie della cellula.

Infine, gli ormoni controllano la funzione di interi organi, influenzando diversi processi come la crescita, lo sviluppo, la riproduzione e il metabolismo dei nutrienti. Influenzano anche il modo in cui l’organismo utilizza e immagazzina l’energia e controlla il volume dei liquidi corporei e i livelli dei sali e dello zucchero (glucosio) nel sangue. Una quantità minima di ormoni può innescare risposte significative nell’organismo.

Sebbene gli ormoni circolino in tutto l’organismo, ciascun tipo agisce solo su determinati organi e tessuti; alcuni hanno effetti solo su uno o due organi, mentre altri hanno effetti sistemici. Ad esempio, l’ormone tireostimolante, prodotto dall’ipofisi, agisce solo sulla tiroide. Per contro l’ormone tiroideo, prodotto nella tiroide, agisce su cellule di varie parti dell’organismo ed è coinvolto in importanti funzioni, come la regolazione della crescita cellulare, il controllo della frequenza cardiaca e la velocità con la quale vengono bruciate le calorie. L’insulina, secreta dalle cellule delle isole pancreatiche, influenza l’elaborazione (metabolismo) di glucosio, proteine e grassi in tutto l’organismo.

La maggior parte degli ormoni deriva dalle proteine o dai loro “mattoni” costitutivi (detti aminoacidi). Altri sono steroidi, sostanze grasse derivate dal colesterolo.

Tabella Ormoni principali Tabella