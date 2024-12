Perdere peso è importante per trattare il diabete di tipo 2. Far fare più movimento al bambino e imparare come controllare le porzioni contribuisce a questo obiettivo.

I medici spesso prescrivono un farmaco da assumere per via orale chiamato metformina. Se la metformina non è efficace nel mantenere i livelli di glicemia nella norma, il bambino dovrà ricevere anche iniezioni di insulina.

Anche i bambini con diabete di tipo 2 devono controllare i valori della glicemia. Il medico stabilirà con quale frequenza effettuare i controlli.